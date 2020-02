Toda la semana estuvo llena de rumores sobre el futuro incierto con el equipo de Tigres para Jürgen Damm y sobre si el jugador se sentía cómodo en el equipo. Sin embargo, Damm en salió a desmentir cualquier tipo de rumores sobre su incomodidad en el club, asegurando que en todo momento se sintió apoyado por el cuerpo técnico y la institución en general.

En ese sentido, también dio a conocer que sería su último torneo con Tigres, ya que luego de haber conversado con sus familiares y su entorno, lo mejor sería cambiar de aires. Y este nuevo lugar al parecer sería el fútbol de los Estados Unidos al finalizar la temporada.

Hoy, en el partido de vuelta por los octavos de final de la Concachampions, Jürgen Damm acompañó el histórico triunfo sobre el final y la clasificación de Tigres desde la tribuna. El atacante de 27 años sabe que está viviendo uno de sus últimos momentos como jugador de la institución y no se quiso perder este gran compromiso.

Sin embargo, el estratega Ricardo Ferretti fue muy claro ante esta situación y no se guardó nada al respecto. “La institución necesita jugadores comprometidos, que quieran estar aquí, ¿Por qué me voy a preocupar por un jugador que no quiera estar dentro de la institución?”

Al final, fue una fiesta para Tigres al vencer (5-4) en el marcador global y clasificar hacia los cuartos de final de la Concachampions y ubicarse entre los ocho mejores del torneo.

