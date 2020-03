La agenda de los mexicanos en el extranjero para el fin de semana del 6 al 8 de marzo

Se viene un nuevo fin de semana muy atractivo en cuanto a futbol se refiere. Más allá de que el torneo Clausura 2020 de la Liga MX comienza a tomar forma, también en el extranjero hay actividad.

Estos son los partidos más vistosos que tendremos. Premier League, La Liga, Eredivisie y MLS, los protagonistas.

Sábado 7 de marzo

09:00 horas: La Liga - Fecha 27 - Atlético Madrid (Héctor Herrera) vs Sevilla

09:00 horas: Premier League - Fecha 29 - Wolverhampton (Raúl Jiménez) vs Brighton

13:00 horas: Jupiler League - Fecha 29 - Andreletch vs Zulte (Omar Govea)

13:45 horas: Eredivisie - Fecha 26 - Heerenveen vs Ajax (Edson Álvarez)

14:00 horas: La Liga - Fecha 27 - Getafe vs Celta de Vigo (Néstor Araujo)

14:30 horas: Primeira Liga - Fecha 24 - Porto (Tecatito) vs Rio Ave

14:30 horas: MLS - Fecha 2 - DC United vs Inter Miami (Rodolfo Pizarro)

19:00 horas: MLS - Fecha 2 - San José Earthquackes (Oswaldo Alanís y Carlos Fierro) vs Minnesota

19:30 horas: MLS - Fecha 2 - Sporting KC (Alan Pulido) vs Houston Dynamo

21:00 horas: MLS - Fecha 2 - Los Angeles Galaxy (Chicharito y Jonathan dos Santos) vs Whitecaps

Domingo 8 de marzo

09:45 horas: Eredivisie - Fecha 26 - Groningen vs PSV (Erick Gutiérrez)

14:00 horas: La Liga - Fecha 27 - Betis (Andrés Guardado y Diego Lainez) vs Real Madrid

20:30 horas: MLS - Fecha 2 - Los Angeles Football Club (Carlos Vela) vs Philadelphia

