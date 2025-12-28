Kevin Rodríguez podría ser el siguiente gran fichaje de los futbolistas ecuatorianos en el exterior, y es que desde la prensa internacional señalan que el delantero nacional está en planes de siete equipos, entre los que destacan Boca Juniors y River Plate.

Según el periodista Ekrem Konur, Boca Juniors, River Plate de Argentina; los brasileños Palmeiras y Atlético Mineiro y los europeos Olympiacos, Napoli, Como, Fiorentina, Torino, Bologna y Porto están interesados en sacar a Rodríguez del Unión St. Gilloise de Bélgica.

La información se agarra con pinzas tomando en cuenta que el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes en algunos países del mundo y los periodistas se suman a esta tendencia dando información falsa de rumores y fichajes.

Kevin Rodríguez ha anotado 10 goles y 2 asistencias esta temporada en 28 partidos jugados, y ha estado en Bélgica desde que dejó Independiente del Valle en el 2023.

Su traspaso costaría cerca de 7 millones de dólares y para el delantero es importante cambiar de club solo si tiene minutos asegurado para seguir en la Selección de Ecuador para el Mundial 2026.

Kevin Rodríguez y sus logros en su carrera

En Independiente del Valle, Kevin Rodríguez ganó la Recopa Sudamericana y la Supercopa Ecuador, luego en el Union St. Gillioise alzó la Copa y Supercopa de Bélgica, además fue mundialista con Ecuador en el 2022.

Kevin Rodríguez – Selección Ecuador Mundial 2022. Foto: Getty

¿Cuánto costó la salida de Kevin Rodríguez al exterior?

El precio de salida del extremo mundialista de la Selección de Ecuador en Qatar 2022 fue de 4 millones de dólares, una cifra alta que ingresarán los ‘Rayados’. La inversión inicial de IDV fue de 260 mil dólares.

En resumen