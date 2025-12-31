Facundo Castelli dejó Emelec pero se quedaría en LigaPro para el 2026

Facundo Castelli fue una de las primeras salidas de Emelec en diciembre, el delantero argentino no recibió una oferta de renovación y se regresó a su país a la espera de definir su futuro. En horas recientes trascendió que podría quedarse en la propia LigaPro.

Orense y Mushuc Runa son dos de los clubes que tienen en carpeta al ex Delfín SC para el 2026. Ambos equipos le podrían ofrecer un salario similar a lo que cobraba en los azules.

A mitad de año sonó para Liga de Quito, sin embargo su complicada lesión alejó el interés de varios equipos. En Ecuador tuvo un paso destacado por Delfín pero irregular en Emelec.

Con la salida de Castelli y Jaime Ayoví, Emelec buscará al menos un delantero para que sea titular en el 2026. Castelli también tiene sondeos de equipos de Perú y Colombia.

Facundo Castelli – Emelec 2024. Foto: IMAGO.

Las estadísticas de Castelli en esta temporada

En toda la temporada, Facundo Castelli jugó con Emelec un total de 21 partidos entre todas las competencias. El delantero argentino solo marcó 5 goles, y fue expulsado en 2 ocasiones. El goleador argentino apenas sumó en cancha más de 1.500 minutos. Estuvo lesionado gran parte del primer semestre.

Publicidad

Publicidad

ver también Rescalvo lo quiere mantener en Barcelona pero el jugador tiene todo acordado con Emelec

¿Hasta cuándo tenía contrato Castelli en Emelec?

Facundo Castelli tenía un contrato en Emelec hasta finales de este 2025. El delantero estaba a préstamo y ahora finalmente no seguirá en el plantel y tendrá un nuevo club en la siguiente temporada. Previo a su paso por Emelec, tuvo una destacada actuación por Delfín.

En resumen