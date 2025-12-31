Roberto Carlos operado en Brasil por una anomalía cardíaca

El mundo del fútbol contuvo el aliento tras conocerse la noticia de la intervención quirúrgica de urgencia a la que fue sometido Roberto Carlos en las últimas horas de este 2025. El histórico lateral izquierdo del Real Madrid, de 52 años, ingresó en un centro médico de San Pablo para un chequeo de rutina por un trombo en una de sus piernas, pero los estudios revelaron un cuadro mucho más severo: una falla en el funcionamiento cardíaco que obligó a una acción inmediata.

Según cuenta el diario Marca de España, lo que se preveía como una cirugía de cateterismo de 40 minutos se extendió por casi tres horas debido a complicaciones técnicas durante el procedimiento, lo que generó una lógicamente alarma en los médicos y en los medios de comunicación locales que se fueron enterando de la situación.

No obstante, la pericia médica, por suerte, permitió revertir el caso con éxito. Actualmente, el Campeón del Mundo con la Selección de Brasil en el certamen que se llevó a cabo en Corea y Japón en 2002 se encuentra fuera de peligro y en condición estable, aunque permanecerá en observación estricta durante las próximas 48 horas como medida de cautela.

Desde el entorno del exfutbolista llevaron calma a los fanáticos, asegurando que el episodio fue “solo un susto” y que la evolución de Roberto Carlos es favorable. Además, resaltaron la labor de los médicos, puesto que la rápida detección del problema fue clave para evitar consecuencias mayores en el exfutbolista.

Roberto Carlos cumplió 10 años de su retiro en este 2025

Roberto Carlos cumplió en este 2025 10 años del momento en el que decidió ponerle punto final a su exitosa actividad en el fútbol profesional. Luego de llegar a lo más alto de su carrera con la camiseta del Real Madrid entre las temporadas 1996 y 2007, encaró su camino por diferentes clubes que le extendieron el recorrido hasta el 2015.

Vistió las camisetas del Fenerbahce de Turquía (2007 al 2010), Corinthians (2010 al 2011), FK Anzhí Majachkalá de Rusia (2011) y Delhi Dinamos de India -actualmente llamado Odisha Football Club- en donde jugó 3 partidos en 2015. Por cierto, antes de recalar en la Casa Blanca, dio sus primeros pasos en el União São João, después fue transferido al Atlético Mineiro, jugó en el Palmeiras y en 1995 llegó al Inter de Milán en donde tan solo jugó una temporada.

