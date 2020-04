Fin del misterio: Antonio Mohamed reveló por qué no reemplazó a Pedro Caixinha en Cruz Azul

En este momento, con Robert Dante Siboldi al frente, las cosas marchan de la mejor forma para Cruz Azul. O, al menos, eso sucedía cuando el coronavirus no existía y el Clausura 2020 se estaba disputando.

Hasta ese entonces, La Máquina marchaba como único líder de la tabla general de la Liga MX y parecía encaminarse, poco a poco, a la ruptura de la maldición que lo tiene hace 23 años sin un título.

Sin embargo, y lo que solo algunos recordarán ahora, es que el conjunto de La Noria estuvo cerca de contratar a otro entrenador gracias a la gestión como director deportivo de Ricardo Peláez.

Después de consumarse la salida de Pedro Caixinha, Cabecita de Oro propuso a Antonio Mohamed para ocupar el banco de suplentes del cuadro celeste. Pero terminó siendo un intento fallido.

"No se dio, se manejaron mal las cosas, me parece que no hubo la comunicación correcta", reveló el Turco en una entrevista con La Última Palabra de Fox Sports.

"SE MANEJARON MAL LAS COSAS Y NO HUBO LA COMUNICACIÓN CORRECTA" #LUPenCasa Antonio Mohamed explicó por qué no llegó al banquillo del Cruz Azul https://t.co/qt4yHodSOG pic.twitter.com/83C6iPjhT6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 13, 2020

Más allá de eso, y a pesar de mostrarse un poco desilusionado, dejó una ventana abierta: "Hay que esperar que las cosas se acomoden. Lo veo complicado hoy por hoy, quien te dice las cosas algún día se dan".

