Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Romario Caicedo recibe una oferta de este equipo de LigaPro para dejar Emelec

Romario Caicedo podría dejar Emelec para reforzar a este equipo de LigaPro.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El equipo de LigaPro que busca a Romario Caicedo
© Imago/ Edit BVEl equipo de LigaPro que busca a Romario Caicedo

Romario Caicedo también está en la puerta de salida de Emelec y podría dar la gran noticia en los próximos días. El lateral e histórico de las filas del ‘Bombillo’ tendría una oferta sobre la mesa para cambiar de equipo de cara a la temporada 2026.

Según reveló Ronald Pin, Universidad Católica estaría muy cerca de fichar a Romario Caicedo para la próxima temporada. El lateral ecuatoriano ya tiene la oferta y sabe cuánto le pagarían en el siguiente año para dejar el ‘Bombillo’ en calidad de ‘Agente Libre’.

El histórico de Emelec no recibe su sueldo desde hace varios meses y esto facilita que se declare como “Agente Libre” para salir del ‘Bombillo’ en el siguiente año. El jugador incluso, hace pocos meses, reveló que el club tenía una deuda de varios meses con él.

Romario Caicedo viene siendo la “gran figura” de Emelec en estos últimos meses. El lateral volvió a demostrar un gran nivel con Guillermo Duró como su entrenador. Sin embargo, la inestabilidad financiera del ‘Bombillo’ lo lleva a tomar esta decisión.

Romario Caicedo dejaría Emelec para 2026. (Foto: Imago)

Romario Caicedo dejaría Emelec para 2026. (Foto: Imago)

A sus 35 años, Romario Caicedo también se encuentra ante la “última gran oportunidad” para tener un último contrato en un equipo que pueda competir en el fútbol ecuatoriano. El futbolista fichó por Emelec a comienzos de la temporada 2027.

Publicidad

Los números de Romario Caicedo en esta temporada

La Selección de Ecuador jugará contra este rival europeo previo al Mundial 2026

ver también

La Selección de Ecuador jugará contra este rival europeo previo al Mundial 2026

En lo que va de temporada, Romario Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcando 2 goles y dando 6 asistencias. Lleva en cancha poco más de 3.600 minutos. El lateral ecuatoriano tiene contrato hasta finales de 2026.

Encuesta

Si fueras Romario Caicedo ¿Qué equipo eliges?

Ya votaron 0 personas

En síntesis:

  • Romario Caicedo, lateral de Emelec, tiene una oferta sobre la mesa de Universidad Católica para la temporada 2026.
  • El jugador, debido a la falta de pago de sueldo por varios meses, podría declararse “Agente Libre” para salir de Emelec.
  • En la actual temporada, Romario Caicedo ha jugado 42 partidos, marcado 2 goles y dado 6 asistencias.
Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Liga de Quito va por ¡cinco! jugadores de Barcelona y Emelec
Fútbol de Ecuador

Liga de Quito va por ¡cinco! jugadores de Barcelona y Emelec

En medio de la terrible crisis: Otro jugador se va de Emelec
Fútbol de Ecuador

En medio de la terrible crisis: Otro jugador se va de Emelec

¡Última hora! Este será el formato de campeonato para la LigaPro 2026
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Este será el formato de campeonato para la LigaPro 2026

PSG vs Flamengo HOY: ¿Qué canal pasa la final de la Copa Intercontinental?
Fútbol de Ecuador

PSG vs Flamengo HOY: ¿Qué canal pasa la final de la Copa Intercontinental?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo