Romario Caicedo también está en la puerta de salida de Emelec y podría dar la gran noticia en los próximos días. El lateral e histórico de las filas del ‘Bombillo’ tendría una oferta sobre la mesa para cambiar de equipo de cara a la temporada 2026.

Según reveló Ronald Pin, Universidad Católica estaría muy cerca de fichar a Romario Caicedo para la próxima temporada. El lateral ecuatoriano ya tiene la oferta y sabe cuánto le pagarían en el siguiente año para dejar el ‘Bombillo’ en calidad de ‘Agente Libre’.

El histórico de Emelec no recibe su sueldo desde hace varios meses y esto facilita que se declare como “Agente Libre” para salir del ‘Bombillo’ en el siguiente año. El jugador incluso, hace pocos meses, reveló que el club tenía una deuda de varios meses con él.

Romario Caicedo viene siendo la “gran figura” de Emelec en estos últimos meses. El lateral volvió a demostrar un gran nivel con Guillermo Duró como su entrenador. Sin embargo, la inestabilidad financiera del ‘Bombillo’ lo lleva a tomar esta decisión.

Romario Caicedo dejaría Emelec para 2026. (Foto: Imago)

A sus 35 años, Romario Caicedo también se encuentra ante la “última gran oportunidad” para tener un último contrato en un equipo que pueda competir en el fútbol ecuatoriano. El futbolista fichó por Emelec a comienzos de la temporada 2027.

Los números de Romario Caicedo en esta temporada

En lo que va de temporada, Romario Caicedo ha jugado un total de 42 partidos entre todas las competencias. Marcando 2 goles y dando 6 asistencias. Lleva en cancha poco más de 3.600 minutos. El lateral ecuatoriano tiene contrato hasta finales de 2026.

