Lo dejaron fuera del once del año en el The Best y esto fue lo primero que hizo Moisés Caicedo

Moisés Caicedo recibió la peor noticia de todas después de que se revelara que se había quedado fuera del once del año de la FIFA en el The Best. El ecuatoriano acabó abajo de jugadores como Jude Bellingham, Vitinha o Pedri, ya que se premió el estilo ofensivo por encima del defensivo.

El volante ecuatoriano respondió rápidamente en la cancha pocas horas después de que se revelara que no entraría al once. Moisés Caicedo se mandó un partidazo en la Carabao Cup ante Cardiff como “respuesta” a no estar en el once del año.

‘Moi’ fue clave en aquel equipo de Chelsea que terminó siendo campeón del Mundial de Clubes ante el PSG, cuyo equipo si tuvo varios representantes en el once ideal. Incluso Cole Palmer, de mala temporada en este curso, se terminó metiendo en el once.

No es la primera vez que se comete alguna “injusticia” contra Moisés Caicedo en este tipo de premios. El volante también se quedó fuera de los nominados al Balón de Oro, en una noticia que en su momento sorprendió a los hinchas como ahora con la FIFA.

Moisés Caicedo jugó ante Cardiff en la Carabao Cup. (Foto: Imago)

Tan bueno fue el partido de Moisés Caicedo, que el ecuatoriano fue elegido por diferentes portales especializados como el mejor jugador del partido. El volante ecuatoriano no ha podido jugar en las últimas fechas en la Premier League por estar expulsado.

Los números de Moisés Caicedo en lo que va de temporada

En lo que va de temporada, Moisés Caicedo ya ha jugado con Chelsea poco más de 2.400 minutos, siendo uno de los que más tiempo lleva en cancha. Por otro lado, el jugador ecuatoriano ha jugado 25 partidos en todo lo que va de temporada, marcando 4 goles y dando 2 asistencias.

El once del año para FIFA en el The Best

Este fue el once del año en los premios The Best, donde se eligió un esquema de 4-4-2:

Donnarumma, Hakimi, Pacho, Van Dijk, Mendes, Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri, Yamal y Dembélé.

El once del año de la FIFA. (Foto: FIFA)

