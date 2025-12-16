La Selección de Ecuador ya tiene definidos sus dos partidos amistosos para el mes de marzo, donde se terminará enfrentando a Países Bajos y luego a Marruecos. No obstante, ahora se confirma otro encuentro clave previo al Mundial de 2026.

Austria reveló que enfrentará a la Selección de Ecuador previo al Mundial de 2026. Este encuentro sorprende a propios y extraños, pero ahora ‘La Tri’ ya tiene un rival fuerte para jugar previo a la próxima Copa del Mundo, y de preparación para el grupo.

Sorprende que la Selección de Ecuador llegara a un acuerdo para un nuevo partido amistoso, cuando se había revelado que la intención de Beccacece era que no se juegue antes de este Mundial. En marzo está confirmado el encuentro ante Países Bajos y estaría por confirmarse el partido ante Marruecos.

Por lo cual, la Selección de Ecuador ya tiene 3 partidos para llegar con la mejor sensación al Mundial. Desde la FEF aún no se dan detalles de este partido contra un nuevo rival UEFA, no obstante, en las siguientes semanas se confirmaría la fecha y la sede del encuentro.

Ecuador jugaría otro amistoso previo al Mundial de 2026. (Foto: GettyImages)

En los últimos amistosos, Ecuador apenas logró una victoria en 4 encuentros. Empató con los 3 anfitriones del Mundial, México, Estados Unidos y Canadá, solo le ganó a Nueva Zelanda, con un marcador de 2 a 0. Llegar con buenos resultados al Mundial “pinta” clave para ‘La Tri’.

El grupo de Ecuador para el Mundial 2026

Así está el grupo de Ecuador para el Mundial 2026:

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

El fixture oficial de Ecuador previo al Mundial 2026

Este el fixture oficial que tendrá Ecuador en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

