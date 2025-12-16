Es tendencia:
PSG vs Flamengo HOY: ¿Qué canal pasa la final de la Copa Intercontinental?

PSG y Flamengo se enfrentan en la final de la Copa Intercontinental.

Por Jose Cedeño Mendoza

Los anales para ver la final de la Copa Intercontinental
© GettyImages/ Edit BVLos anales para ver la final de la Copa Intercontinental

Este miércoles 17 de diciembre de 2025 se juega la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo. Paris Saint Germain llega como campeón de la Champions League, mientras que el ‘Fla’ es el representante de CONMEBOL tras ganar la Libertadores.

¿Qué canal pasa la final de la Copa Intercontinental?

Estos son los canales para ver la final de la Copa Intercontinental:

  • México: DAZN y FIFA+.
  • Estados Unidos: Fanatiz, beIN Sports
  • Sudamérica: DSports y DGO

¿A qué hora se juega la final de la Copa Intercontinental?

La final de la Copa Intercontinental comenzará desde 12H00 (Ecuador, Colombia y Perú). 14H00 (Argentina, Chile, Uruguay). 11H00 (México).

¿Cuántos millones ganaría el campeón de la Copa Intercontinental?

De acuerdo, a los reportes de la FIFA, el campeón de la Copa Intercontinental se llevaría un premio económico superior a los 5 millones de dólares, mientras que el Subcampeón ganaría 4 millones de dólares.

