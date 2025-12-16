Este martes 16 de diciembre de 2025 se confirmó la peor noticia de todas para El Nacional. Se terminó la agonía para muchos hinchas, ya que la Comisión Disciplinaria de la FEF confirmó la tercera sanción para el ‘Bi-Tri’ y por ende su descenso a Serie B.

¿Por qué El Nacional se fue a la Serie B?

El Nacional jugará en la Serie B en el 2026 porque no cumplió a tiempo sus pagos a acreedores y acuerdos con la FEF. Al no hacerlo en 3 ocasiones se castiga al equipo con la máxima pena que es la perdida de categoría y caída a la Serie B.

Los hinchas se habían aferrado a una pequeña esperanza, después de que la misma FEF confirmara el fin de semana que aún no se decidía si El Nacional se iba a la Serie B. Ahora, con el castigo en firme, el ‘Bi-Tri’, histórico de Ecuador, se despide de la Serie A.

El Nacional no jugaría su siguiente partido de LigaPro

Todo indica que El Nacional no estará en el último partido de la LigaPro, a jugarse este fin de semana. Por lo cual, su rival Delfín recibe los 3 puntos de manera automática y una victoria de 3 a 0 para cerrar el segundo hexagonal. El ‘Bi-Tri’ cierra uno de los peores años de su historia.

¿Qué equipos descienden y ascienden en la LigaPro?

Con el descenso de El Nacional se abrió un nuevo drama, el de determinar qué equipos descienden o qué equipos ascienden. Es una duda si caen 3 clubes a la Serie B (Vinotinto, Técnico y El Nacional) y si ascienden 3: Leones, Guayaquil City y 9 de octubre.

Técnico Universitario y 9 de Octubre están expectantes por esta posibilidad. El ‘Rodillo Rojo’ por la posibilidad de no descender, aunque perdió la categoría en la cancha, mientras que los ‘Octubrinos’ velan por la chance de ascender a la LigaPro en 2026.

