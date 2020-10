No fue por dinero: Carlos el 'Zar' Aguilar confesó por qué decidió irse a Televisa Deportes

El 2019 terminó cimbrando el medio deportivo al anunciarse un traspaso 'bomba' entre dos de las televisoras más importantes de México: Carlos 'Zar' Aguilar dejó TV Azteca para fichar sorpresivamente con Televisa Deportes, la competencia directa.

Desde entonces comenzaron las especulaciones del porqué el famoso 'Zar del Boxeo' había tomado la decisión de marcharse a la televisora de Chapultepec, pese a que en el Ajusco se había consolidado como una de las voces más importantes durante los 29 años que trabajó ahí, sobre todo, en las transmisiones de box.

Es así que el 'Zar' Aguilar decidió romper el silencio y confesar el verdadero motivo por el que decidió dejar las filas de TV Azteca para fichar con Televisa Deportes, y no fue más que por seguir sus sueños de volver a narrar futbol y cubrir un Mundial de futbol.

"Mi ciclo en Azteca estaba por terminar, ya el boxeo había narrado absolutamente todo, levanté la mano para decir: quiero involucrarme en el futbol, quiero asistir a los Mundiales', dejé de asistir a los Mundiales desde Alemania 2006, me quedaba a hacer cobertura desde México, pero también a coordinar ciertas cosas en México, sobre todo al boxeo", reveló Carlos Aguilar en entrevista para Javier Alarcón.

Y es que reconoció que una de sus grandes metas era dar el salto de las narraciones en el pugilismo a las de futbol, por lo que pidió varias oportunidades en el Ajusco para probarse, sin embargo, su voz era requerida en el boxeo por la categoría que ya tenía.

"También Azteca cuando me dijo 'No creo que vaya a haber posibilidad para el futbol, te queremos en el boxeo, te queremos ahí porque el boxeo es importante', dije: la verdad es que mi inquietud es crecer más como comentarista, el boxeo me ha dado mucho y lo agradezco en verdad", sentenció el narrador.

¿Cómo llegó la oferta de Televisa Deportes para el 'Zar' Aguilar?

Fue justo en este intento de regresar a las narraciones de futbol que Televisa Deportes le puso la oferta sobre la mesa, y el 'Zar' no dudó en aceptarla y lanzarse tras su sueño de volver a una Copa del Mundo.

"Increíblemente, cuando estaba en el proceso de negociación llega la oferta de Televisa, me dicen que quieren voces nuevas, hay un cambio, viene una nueva coyuntura de una nueva administración, si esa coyuntura no hubiera estado, yo no hubiera aparecido en Televisa, me habría quedado en TV Azteca sin ningún problema", sentenció.

