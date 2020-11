Agenda de hoy, domingo 8 de noviembre: Liga Argentina, Premier League, LaLiga, Liga MX y más

Se viene un domingo lleno de fútbol y aquí te contamos todos los partidos que se llevarán a cabo en las ligas de Argentina, España, Inglaterra, Italia, Alemania, México y Colombia.

Entre lo más destacado, tendremos algunos duelos apasionantes por la segunda fecha de la Liga Profesional de Argentina, donde, por ejemplo, Newell's recibirá a Boca Juniors.

Además, jugarán grandes equipos europeos como Real Madrid, Arsenal, Tottenham, Juventus, Inter y Milan, y, como si fuera poco, se enfrentarán Manchester City y Liverpool en un imperdible duelo por la Premier League.

Liga Profesional de Argentina

Arsenal vs. Atlético Tucumán | Jornada 2

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

Gimnasia vs. Vélez | Jornada 2

16:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:15 VEN, BOL

14:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

Unión vs. Racing | Jornada 2

18:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:45 VEN, BOL

16:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

Newell's vs. Boca | Jornada 2

21:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:15 VEN, BOL

19:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

LaLiga de España

Getafe vs. Villarreal | Jornada 9

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Real Sociedad vs. Granada | Jornada 9

16:15 ESP

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Levante vs. Alavés | Jornada 9

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Valladolid vs. Athletic Bilbao | Jornada 9

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Valencia vs. Real Madrid | Jornada 9

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League de Inglaterra

West Bromwich vs. Tottenham | Jornada 8

13:00 ESP

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Leicester vs. Wolverhampton | Jornada 8

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Manchester City vs. Liverpool | Jornada 8

17:30 ESP

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX

Arsenal vs. Aston Villa | Jornada 8

20:15 ESP

16:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:15 VEN, BOL

14:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:15 CDMX

Serie A de Italia

Lazio vs. Juventus | Jornada 7

12:30 ESP

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Atalanta vs. Inter | Jornada 7

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Genoa vs. Roma | Jornada 7

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Torino vs. Crotone | Jornada 7

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Bologna vs. Napoli | Jornada 7

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Milan vs. Hellas Verona | Jornada 7

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga de Alemania

Wolfsburgo vs. Hoffenheim | Jornada 7

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Bayer Leverkusen vs. Borussia Monchengladbach | Jornada 7

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Liga MX de México

Toluca vs. León | Jornada 17

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Santos Laguna vs. Mazatlán | Jornada 17

22:06 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:06 VEN, BOL

20:06 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:06 CDMX

Querétaro vs. Tijuana | Jornada 17

00:06 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:06 VEN, BOL

22:06 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:06 CDMX

Liga BetPlay de Colombia

Once Caldas vs. Deportivo Cali | Jornada 18

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Junior vs. Alianza Petrolera | Jornada 18

20:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:05VEN, BOL

18:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:05 CDMX

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto | Jornada 18

22:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:10 VEN, BOL

20:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:10 CDMX

