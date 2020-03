Rafael Márquez aseguró que la nueva generación de mexicanos tiene "talento"

Rafael Márquez es una voz más que autorizada con lo que respecta a la Selección de México y sus formativas.

En un momento donde el Tri parecería encontrar promesas futbolísticas, el excapitán se alegra por el presente, aunque se muestra mesurado.

"Hay muchos chicos, pero todavía deben madurar y afianzarse más en sus respectivos equipos. Hay mucho talento. No me preocupa nada porque no hay duda de que hay buen material para trabajar y para seguir creciendo", soltó el exjugador, en diálogo con AS.

A su vez,el hombre que disputó cinco mundiales con el Tri manifestó su confianza hacia las nuevas promesas: "Hay gente de jerarquía que todavía tiene gran calidad y que puede ayudar a estos jóevenes a seguir sus pasos".

