En pleno sorteo del Mundial 2026 revelan que Ecuador jugará contra una potencia UEFA

La Selección de Ecuador ya piensa en los partidos post sorteo del Mundial 2026 y desde Estados Unidos confirman su rival. Los hinchas fueron escuchados y enfrentaremos un rival UEFA.

Sebastián Beccacece contó que ya está todo arreglado para que la Selección de Ecuador juegue contra Países Bajos en los amistosos de marzo. Esto marca un amistoso UEFA de Ecuador luego de muchos años.

La única condición que hay para que este encuentro se mantenga es que en el sorteo no volvamos a ser emparejados con los europeos. Si la suerte vuelve a enfrentar a ambos, se cambiará de rival.

Ecuador jugó recientemente contra Países Bajos en el Mundial Qatar 2022, sin embargo no hubo goles y el encuentro terminó 0-0 por la segunda fecha de la fase de grupos.

Son dos amistosos comprobatorios los que tendrá Ecuador en marzo, se espera que otro rival sea africano y también clasificado al Mundial. La ‘Tri’ enfrentaría equipos de varias confederaciones en la Copa.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial?

El sorteo del Mundial será en el Centro John F. Kennedy, Washington, 12:00. Por Ecuador irán como representantes Sebastián Beccacece y el presidente de la FEF, Francisco Egas.

Ecuador se encuentra en el bombo 2 y tendrá rivales de distintas confederaciones ya que no podrá enfrentar a una selección CONMEBOL.

Las condiciones especiales de la FIFA:

Los cuatro mejores del ranking FIFA (Argentina, España, Francia e Inglaterra) no se enfrentarán entre sí hasta semifinales, siempre y cuando todos terminen primeros en sus grupos.

El fixture recién se conocerá 24 horas a través de otro programa especial. Se podrá ver por FIFA+ y el canal oficial de FIFA en YouTube.

