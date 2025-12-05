La suerte de Selección de Ecuador quedó echada en Estados Unidos, y es que el sorteo se realizó este viernes en el Kennedy Center. La ‘Tri’ ya conoce a sus rivales para la primera ronda de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El primer rival de Ecuador en el Mundial 2026 será: Alemania, Curazao Costa de Marfil en el grupo E.

Noticia en desarrollo….

El fixture recién se conocerá el sábado 6 de diciembre en otro programa especial, por lo que las 48 selecciones tendrán que esperar 24 horas para conocer sedes y viajes.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial?

El sorteo del Mundial será en el Centro John F. Kennedy, Washington, 12:00. Por Ecuador irán como representantes Sebastián Beccacece y el presidente de la FEF, Francisco Egas.

Ecuador se encuentra en el bombo 2 y tendrá rivales de distintas confederaciones ya que no podrá enfrentar a una selección CONMEBOL.

Las condiciones especiales de la FIFA:

Los cuatro mejores del ranking FIFA (Argentina, España, Francia e Inglaterra) no se enfrentarán entre sí hasta semifinales, siempre y cuando todos terminen primeros en sus grupos.

