¡Habemus rivales! Este es el grupo de Ecuador en el Mundial 2026

Fin de la espera para la Selección de Ecuador, tras el sorteo del Mundial 2026 la 'Tri' ya conoce sus rivales en la siguiente Copa del Mundo.

Por Gustavo Dávila

¡Habemus rivales! Este es el grupo de Ecuador en el Mundial 2026 Foto: Getty

La suerte de Selección de Ecuador quedó echada en Estados Unidos, y es que el sorteo se realizó este viernes en el Kennedy Center. La ‘Tri’ ya conoce a sus rivales para la primera ronda de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El primer rival de Ecuador en el Mundial 2026 será: Alemania, Curazao Costa de Marfil en el grupo E.

Noticia en desarrollo….

El fixture recién se conocerá el sábado 6 de diciembre en otro programa especial, por lo que las 48 selecciones tendrán que esperar 24 horas para conocer sedes y viajes.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial?

El sorteo del Mundial será en el Centro John F. Kennedy, Washington, 12:00. Por Ecuador irán como representantes Sebastián Beccacece y el presidente de la FEF, Francisco Egas.

Ecuador se encuentra en el bombo 2 y tendrá rivales de distintas confederaciones ya que no podrá enfrentar a una selección CONMEBOL.

El DT que se ofreció a la Selección de Ecuador en pleno sorteo del Mundial 2026

ver también

El DT que se ofreció a la Selección de Ecuador en pleno sorteo del Mundial 2026

Las condiciones especiales de la FIFA:

Los cuatro mejores del ranking FIFA (Argentina, España, Francia e Inglaterra) no se enfrentarán entre sí hasta semifinales, siempre y cuando todos terminen primeros en sus grupos.

El fixture recién se conocerá 24 horas a través de otro programa especial. Se podrá ver por FIFA+ y el canal oficial de FIFA en YouTube.

