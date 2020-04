Diego Reyes ganó una partida de tenis-balón e hizo cumplir una jugada apuesta

Hace ya tres semanas que perdura el parón del Clausura 2020 de la Liga MX y, poco a poco, comienzan a acabarse las ideas para pasar el tiempo en los respectivos hogares de los futbolistas.

Hay algunos que son más afortunados que otros: los que tienen casas grandes con instalaciones deportivas y de entretenimientos, como Diego Reyes en Nuevo León.

El zaguero central de Tigres UANL disputó un partido de tenis-balón con uno de sus familiares, ganó y luego lo obligó a cumplir con una jugada apuesta.

Después de vencerlo, el defensa tomó la máquina de cortar el cabello y rapó al perdedor frente a la cámara, dejando todo guardado en sus redes sociales.

Cuidado, Diego, que si la reanudación se demora podríamos verte pronto sin pelo...