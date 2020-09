Ricardo Ferretti dijo que se va sastifecho tras el empate con León ya que considera que juegó de tu a tu

En la tarde de hoy Tigres empató 1-1 frente a un León que siempre encontró maneras de poder llegar en profundidad al área, especialmente en la segunda parte. Sin embargo, Ricardo Ferretti se fue satisfecho por el partido que dieron sus jugadores.

No hay dudas de que los Felinos jugaron un aceptable partido, pero muy lejos de lo que puede llegar a dar con el plante el que tiene. El empate tapa que al conjunto que dirige el Tuca le llegaron fácilmente y si no fuera por Nahuel Guzmán el partido hubiera terminado de otra manera.

"Tomando en cuenta el nivel del equipo al que enfrentamos, yo sí veo una mejoría bastante buena, ojalá que sea punto de partida para los próximos partidos", expresó Ricardo Ferretti en conferencia de prensa. Y agregó: ''Los dos porteros tuvieron una buena actuación y fueron factor importante, en salvar sus porterías".

Por otro lado, explicó que se jugó bien ante un equipo que sabe lo que es mantener la tenencia del balón y que sabe cómo llegar al área rival. ''Entonces, el venir a jugarle de tú a tú y tener aproximaciones me da una cierta tranquilidad, aunque siempre se debe de pensar en mejorar", expresó.

"Si comparo este partido con los cuatro cinco partidos que venimos jugando este es el que me deja más satisfecho, aunque en resultado tanto Nacho (Ambriz) como yo siempre pensamos en ganar", finalizó Ricardo Ferretti quien no se fue enojado con la expulsión de Guido Pizarro si no por la jugada que la produjo.

