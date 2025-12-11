Toda Colombia consternada: El contundente mensaje de Fabio Cannavaro y Uzbekistán para el Mundial 2026

La Selección de Uzbekistán debutará en el Mundial 2026 contra Colombia en el primer partido del grupo K. El equipo uzbeko quiere hacer historia ante una Selección Colombia que llega como candidata a competir por el trofeo. Ante esto, nuevamente Fabio Cannavaro mandó un contundente mensaje.

El entrenador italiano es consciente que esta es la primera Copa Mundial de su equipo, sin embargo, el DT avisa que sus jugadores van a luchar hasta el final en este torneo. Desde las redes sociales oficiales de la Selección se hicieron eco de estas palabras de su DT:

“En nuestro grupo tenemos dos rivales fuertes que se encuentran en el TOP-20 del ranking FIFA. Por eso, cada partido es muy importante, los tres encuentros tendrán una gran trascendencia. Actualmente, tengo un equipo con un alto potencial, que trabaja muy bien con los jóvenes. Uzbekistán es un equipo que luchará hasta el final. Esta es la cualidad más importante del pueblo uzbeko“, comentó el entrenador.

Uzbekistán hizo la mejor Eliminatoria de su historia, lo cual le permitió meterse al primer Mundial de su vida. El equipo de Cannavaro se metió en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su grupo, solo con 2 puntos menos que Irán, y sacando una gran ventaja ante Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Asimismo, Favio Cannavaro no deja de reconocer que esta es la primera copa del mundo de su equipo: “Hemos clasificado para la Copa del Mundo por primera vez en nuestra historia. Esta será una gran experiencia para nuestros jugadores. Como entrenador principal, debo cumplir con mi deber de manera responsable. Lo más importante es que el equipo disfrute del proceso del Mundial”, agregó el entrenador.

¿Cuándo jugará Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026 y desde qué hora?

Ya hay fecha y hora confirmada para el partido de Selección Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia el 17 de junio de 2026 en el estadio Azteca desde las 21H00 (CO)

¿Cómo quedó el grupo K del Mundial 2026?

Así quedó conformado el grupo de Colombia para el Mundial 2026:

Portugal

Ganador repechaje FIFA (Nueva Caledonia, RD Congo, Jamaica)

Uzbekistán

Colombia

