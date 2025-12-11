Club ecuatoriano exigió a FEF el lugar de El Nacional tras el descenso

El Nacional consumió su descenso a la LigaPro Serie B tras sanciones administrativas, y en los medios e hinchas está la duda de quién ocupará su lugar en primera división. Este jueves un club exigió a FEF el lugar de los ‘militares’ en primera categoría.

Según el periodista José Alberto Molestina en De Una de Studio Fútbol, 9 de Octubre envió un escrito a la FEF pidiendo que se haga oficial el descenso de El Nacional y su ascenso a LigaPro.

El escrito apela al reglamento de la FEF, normativa FIFA y jurisprudencia del TAS, que sostiene: QUINTA.- Pérdida de categoría.- Si durante el desarrollo de una competición, un club perdiere la categoría ya sea por retiro o por sanción, será considerado último en la tabla de posiciones de la respectiva competición, donde es o fue parte en dicha temporada. Además, este club pasará también a integrar la serie o categoría inmediata inferior; y, si fuere de la segunda categoría, perderá la misma.

Si agotado el procedimiento establecido en el inciso anterior, una de las series o categorías quedare con un número menor de clubes de los establecidos en el reglamento de la correspondiente competición, se determinará el ascenso de la categoría inmediata inferior, del número de clubes necesarios para completar los cupos determinados en el reglamento de la correspondiente competición.

Esto descartaría la posibilidad de que Técnico Universitario se quede en LigaPro y El Nacional ocupe el último puesto de la tabla. Independiente Juniors no puede ascender y por sucesión le tocaría 9 de Octubre.

¿Por qué descendió El Nacional?

El Nacional descendió debido a deudas que no pudo cancelar, la última por 50 mil dólares a distintos acreedores. El club quiteño está pasando por una crisis institucional.

Publicidad

Publicidad

ver también Revelan dónde jugará Bryan Ramírez en el 2026 ¿se queda en LigaPro?

En resumen