Amaury Vergara, dueño de Chivas, piensa en grande si hablamos del Rebaño Sagrado. El directivo quiere enaltecer el nombre de la institución, es por eso formó un Chivas Galáctico en este 2020.

En conversación con TUDN, el mandamás de los Albirrojos declaró lo importante que es el equipo para él y todo el tiempo en el que piensa en Chivas.

“Mira, yo como de Chivas es algo que nunca pensaríamos, en la multipropiedad, y no me imagino como dueño pensando en otra cosa que no sea Chivas, es algo que simplemente me cuesta mucho trabajo verlo y tenemos que ser muy respetuosos, porque creo que hay cosas positivas en la multipropiedad que no las veo de mala manera, pero eso sí, que haya ciertos controles o ciertas reglas con la multipropiedad", explicó.

Amaury Vergara también dejó en claro que el nunca comprar un equipo mientras sea el dueño de Chivas, por lo que sus ojos están sí o sí en el Rebaño Sagrado.

“Si existe en nuestro futbol (multipropiedad) se tiene que endurecer en la parte regulatoria entre equipos para que no sea polémico, que no pongas en cuestión lo que es la liga, teniendo controles, normas y transparencia, sin embargo, creo que nos hace falta mucho de decir: bueno, habrá entonces, si no la hay, que no haya multipropiedad, para mí es eso, las zonas grises son donde no estoy de acuerdo”, sentenció.

