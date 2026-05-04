La primera imagen pública de James luego del procedimiento médico que encendió las alarmas en Colombia

Una vez más, James Rodríguez volvió a encender las alarmas en Colombia a menos de dos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. ¿Qué pasó? El ’10’ se volvió a perder un partido de Minnesota United FC y luego de confirmarse el motivo apareció una primera imagen pública suya.

James venía de ser elegido el mejor jugador del partido en la derrota ante Los Angeles FC de la décima fecha de la MLS 2026. Luego, el volante jugó un poco más de catorce minutos en la eliminación de Minnesota United ante San Jose Earthquakes en los octavos de final de la US Open Cup.

El ’10’ empezaba a sumar más minutos y la Selección Colombia sonreía, pero de un momento a otro, no estuvo en la convocatoria para el partido ante Columbus Crew del 2 de mayo. El portal ‘Pioneer Press’ señaló que Minnesota United informó que la ausencia de James Rodríguez fue por “un procedimiento médico de rutina previamente programado, no relacionado con ninguna lesión”.

James apareció tras la ausencia médica que encendió las alarmas en Colombia

James Rodríguez en Minnesota United FC. (Foto: Getty Images)

A pesar de que Minnesota United sostuvo que James se reincorporará a entrenamientos esta semana, en Colombia se encendieron las alarmas por saber qué pasó con el capitán de la ‘Tricolor’. Pilar Rubio, la mamá de Rodríguez, se encargó de publicar la primera imagén pública del ’10’ luego del procedimiento médico que tuvo. ¡Hay tranquilidad por la persona y por el Mundial!

James con su hijo Samuel en Minnesota. (Foto: Instagram / @marjajua14)

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¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Minnesota United?

Si todo sale bien y James Rodríguez se incorpora con normalidad a los entrenamientos, podría jugar en el partido Minnesota United FC vs. Austin FC del domingo 10 mayo a las 6:00 P.M. (hora colombiana) por la fecha 12 de la MLS 2026.

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