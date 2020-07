"Ya sabemos quién va a ganar el torneo, para qué nos hacemos tontos": José Ramón Fernández

Las críticas por parte de la afición y especialistas continúan por el precipitado regreso del futbol mexicano, cuando el país atraviesa su más alto riesgo en la epidemia por coronavirus y por el aumento de contagios entre los involucrados a pocos días de que dé inicio la Copa por México.

Es así que, José Ramón Fernández criticó fuertemente el octagonal amistoso que iniciará el próximo viernes, y el cual, de acuerdo con sus palabras, está armado para que la final la disputen los dos equipos que más audiencia le generan a Televisa, la televisora que organizó el torneo: América y Chivas.

Foto: TUDN

“Ya sabemos quién va a ganar el torneo, para qué nos hacemos tontos, es un torneo preparado. ¿Qué te gustaría? Una Final que atraiga audiencia: América-Chivas, ¿Te gustaría esa Final? Bueno, esa Final dala por hecho, la van a jugar”, respondió de manera contundente el analista de ESPN a David Faitelson, mientras en el programada de ‘Futbol Picante’ se analizaba el certamen.

Y es que para el reconocido periodista, la improvisada copa discrimina a 10 de los 18 equipos de la Primera División, ya que en ella solo participarán ocho de los equipos de los que la televisora de Chapultepec es dueña de sus derechos de transmisión.

“Es un torneo que nos habla de la división que existe en la Liga, mis ocho equipos, con los que yo transmito mis partidos de futbol, lo organiza Televisa, a ellos les ayudo, juegan, pago y felices de la vida. Los otros 10 que se rasquen con sus uñas, que hagan lo que puedan, si entrenan o no, no me interesa. Yo veo una discriminación a esos equipos, pudieron hacer una mezcla de equipos, pero no lo hicieron”, sentenció ‘Joserra’.

Por otra parte, el propio David Faitelson, Hugo Sánchez y Roberto Gómez Junco coincidieron en que uno de los principales aspectos en contra que tiene este certamen es forzar a los jugadores en el aspecto físico, ya que los pone en un alto riesgo de lesión luego del largo periodo de más de tres meses que estuvieron sin jugar.

“Con los más de cinco cambios lo que combates un poco es el cansancio físico, el fondo físico para que un jugador aguante los 90 minutos, pero las lesiones musculares no las evitas de esa forma, de hecho, suelen producirse más en jugadores recién ingresados a la cancha, en jugadores que están fríos. Me parece excesivo que abran así los cambios a los que cada quien se les antoje; me parece que se convierte todavía en mayor vacilada un torneíto que de por sí lo veo yo como de broma”, sentenció Gómez Junco.

Lee También