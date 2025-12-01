Mientras Cristiano Ronaldo aún no pudo ser campeón en Arabia, Messi va por su tercera copa con Inter Miami

Solamente Vancouver Whitecaps separa en este momento a Lionel Andrés Messi e Inter de Miami de su primer gran título de la MLS. Supondría la tercera gran alegría para el argentino en los Estados Unidos de Norteamérica mientras quien ha sido su gran rival a lo largo de la última década y media sigue sin tocar trofeos oficiales desde su desembarco en Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo buscará en los próximos meses terminar con una racha impropia de su carrera.

Tras ganar la Conferencia Este de los Estados Unidos de Norteamérica, Messi ya pone los ojos en la final frente a Thomas Müller y Vancouver Whitecaps. Podría suponer su tercer título a nivel local por Norteamérica después de haber conseguido tanto la Supporters Shield como el título obtenido con la victoria de las últimas horas frente a New York City. En esta ecuación no aparece la Leagues Cup del verano del año 2023 y que supuso su primera gran alegría para el equipo de David Beckham bajo el mando de Tata Martino. Con CR7 la película es más que distinta.

Habrá quien no lo crea, pero lo cierto es que para encontrar el último gran título a nivel de clubes de Cristiano Ronaldo, hay que devolverse hasta la Copa Italia del año 2021. Fue la última gran conquista del portugués antes de emprender una serie de decisiones a nivel de estrategia que primero lo llevaron a uno de los peores Manchester United de todos los tiempos. Tras un retorno sin éxito a la Premier League de Inglaterra, tampoco hasta la fecha hay títulos en un Al-Nassr donde el luso ha perdido un total de 13 trofeos. En estos aparecen tres ediciones de la Saudí Pro League. También hasta cuatro Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, cuatro ediciones de la Supercopa e igualmente dos ediciones de la Champions Asiática.

Al otro lado del océano Atlántico la ecuación ha sido más amable para Messi. No más fácil según las palabras de su entrenador por esas fechas. Para Javier Mascherano el esfuerzo del argentino desde su llegada a Miami empieza a tener los premios que me decías: “Al final Leo nos ha acostumbrado a lo extraordinario, porque es extraordinario, es alguien que nunca más vamos a volver a ver…Es el primero que lidera la presión, genera mucho desgaste, nos muestra el camino…Si lo dejamos solo, sería muy injusto pretender que él solo termine ganando y bienvenido sea el resto que lo acompañe”.

Messi no para de acumular éxitos con Inter Miami: GETTY

Inter Miami y Vancouver Whitecaps definirán al campeón de los Estados Unidos de Norteamérica el próximo 6 de diciembre. Será la fecha donde podremos ver si finalmente Messi gana su primer gran título de Liga fuera del continente europeo. También una jornada donde le podríamos ver incluso aumentar su palmarés como el futbolista más laureado de todos los tiempos. Mientras el argentino reescribe la historia la MLS por Norteamérica, Cristiano Ronaldo no podrá ser campeón nueva hasta como mínimo el primer semestre del año 2026. A favor del luso aparece su condición de líder la máxima división de Arabia Saudita hasta la fecha con puntaje ideal tras 9 jornadas.

Müller ya espera por la final de la MLS contra Messi

El alemán le ganó en 7 ocasiones a Messi a lo largo de su carrera. Brasil 2014, el 2-8 de Lisboa y un 7-0 en las semis de Champions League del 2013 aparecen como algunos de los principales triunfos de Thomas Müller ante quien ahora mismo le separa del título de la MLS. Se viene un partidazo que ayuda a todos y el propio ex Bayern Múnich no lo niega.

“Para Apple TV sería bueno si yo dijera ahora alguna frase fuerte o algo así. Pero disfruto verlo. Tengo la sensación de que Inter Miami es un equipo muy fuerte. Hoy los vimos vencer a New York de una manera realmente contundente. Sí, creo que es una gran final. Yo deseaba esta final. Y aquí vamos. Creo que es genial para todos”, Reflexiones del alemán alrededor de un nuevo enfrentamiento contra Messi. Se midieron por última vez febrero del año 2023 y en lo que supuso la última participación de Messi por la Champions League tras la derrota de París Saint Germain frente a Bayern Múnich en los octavos de final de aquella edición de la Copa de Europa.

