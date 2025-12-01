La deuda de casi 3 meses que Julián Alvarez intentará saldar ante Barcelona con Atlético de Madrid

Atlético de Madrid se prepara para una final en todos los sentidos. El día martes habrá que visitar una ciudad de Barcelona donde Julián Alvarez tiene una deuda por saldar en LaLiga. Oportunidad de oro para meterse en la lucha por el torneo tras los últimos pasos en falso de Real Madrid, así como para evitar que la mala racha del argentino lejos del Metropolitano se mantenga. Diego Pablo Simeone rotará y mucho tras la victoria vs. Oviedo.

Concretamente, Julián Alvarez intentará volver a marcar goles oficiales como visitante. Solo tiene uno en lo que vamos de campaña, fue ante Espanyol por la primera jornada de LaLiga y desde entonces, el resto de sus gritos sagrados llegaron con los colchoneros ejerciendo su localía. Ocurrió el pasado 17 de agosto de tiro libre y desde entonces, La Araña solo ha festejado en la capital de España.

Una racha que Julián Alvarez intentará cortar en una final anticipada por el título. Atlético de Madrid ha visto como sus últimos 9 goles para los colchoneros han llegado en casa en medio de una positiva racha de los hombres de Simeone, se sueña con tomar un Camp Nou donde tras los pinchazos de Real Madrid, existen hasta chances de terminar la jornada 15 del certamen como colíderes junto a los culés con 34 unidades.

“Necesitamos mejorar, mantener regularidad que es lo más difícil. Estamos en un momento que estamos compitiendo bien. Hoy entraron siete chicos diferentes a los que jugaron ante el Inter. Entramos bien, pudimos hacer algún gol más…”, reflexiones de Diego Pablo Simeone ante lo que viene por delante. Su equipo lleva, en todos los torneos, una racha de 7 victorias que se suma a otra de 11 en los últimos 12 compromisos. Que Julián Alvarez sume más tantos lejos de casa, siguiente paso.

El argentino le ha marcado en el Metropolitano hasta la fecha a Rayo Vallecano, Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Sevilla, Union Saint Gilloise e Inter Milán. Desde aquel tanto ante Espanyol clubes como Alavés, Mallorca, Celta de Vigo, Arsenal o Getafe evitaron los zarpazos de La Araña, quien ahora pone la mira en su regreso a Barcelona para evitar prolongar su sequía como visitante en un periodo cercano a los tres meses.

Barcelona y Atlético Madrid aprietan lucha por LaLiga

Real Madrid perdió 6 de los últimos 12 puntos y por ende hay cambios en cuanto al liderato se refiere. La victoria de Barcelona, así como el empate de los merengues en Girona, deja a los culés como primeros de la tabla general con un total de 34 unidades. Les siguen los blancos con un total de 33, Villarreal aparece tercero con 32 tras su victoria como visitante ante Real Sociedad y finalmente los colchoneros con 31 tras el 2-0 ante Oviedo.

En caso de victoria en Barcelona, Atlético de Madrid también palpa la posibilidad de superar a Real Madrid en la tabla. Los merengues visitan el miércoles al Athletic Club de Bilbao en San Mamés y por un feudo donde el año pasado ya cayeron hasta con Kylian Mbappé errando penaltis. Se viene una fecha vital para las cuentas finales de la lucha por LaLiga. ¿Villarreal? Jugará Copa del Rey el miércoles y no el torneo local al no tratare de un equipo de la Supercopa de España en enero.

