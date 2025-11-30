Moisés Caicedo es uno de los mejores pivotes del año en Europa, y como era de esperarse, hay varios gigantes de Europa detrás de su traspaso. Esta vez fue el ‘tricolor’ quién dio pistas de dónnde jugará las siguientes temporadas.

“Quiero darlo todo en este club porque no dudaron de mí. Elegí al Chelsea porque tienen ambición. Quiero ganar más trofeos con este club. Me gustaría estar aquí mucho tiempo. Quiero seguir jugando así, pero mejorar aún más”, dijo dejando claro que quiere seguir en los blues.

Los rumores de una salida de Moi lo ponen en el PSG y Real Madrid, dos de los gigantes de Europa así como los clubes que más músculo financiero tienen. Su precio de salida sería cercano a los 200 millones.

Las puertas de una salida de Moisés Caicedo no se cierran en más de una ocasión señaló que quiere cumplir su sueño de llegar al Real Madrid. Mientras tanto el Chelsea también lo quiere renovar.

Moisés Caicedo – Chelsea

El valor de mercado de Moisés Caicedo

Actualmente, Moisés Caicedo tiene un valor de 90 millones según la información de transfermark. Por lo cual, si el jugador ecuatoriano es vendido por Chelsea sería por una cifra superior a los 150 millones, ya que está en el mejor momento de su carrera y aún tiene 23 años de edad.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.