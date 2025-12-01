Los goles que le faltan a Mbappé para superar el mejor año de Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé parece ser el único que se salva de la crisis que se ha tomado al Real Madrid. Los merengues empataron nuevamente por LaLiga frente a Girona como visitante y todo ello para cederle el liderato del certamen a Barcelona. El delantero francés continúa con una racha absolutamente impresionante y donde apenas necesita algunos tantos más para superar el mejor año de Cristiano Ronaldo con la camiseta del conjunto blanco. Tiene 5 partidos más por delante para conseguirlo.

En el año 2013 CR7 firmaba un total de 59 goles para Real Madrid. Uno más que en el 2012, tres más que en 2014 y cinco por encima de sus números del 2015. Hasta la fecha Mbappé suma 53 con el Real Madrid y 7 con Francia lo que vamos de un año calendario donde se ha visto su mejor versión en cuanto a arsenal ofensivo se refiere. Más del 55% de los goles de este conjunto blanco de Xabi Alonso han llegado gracias a sus tantos.

Para Mbappé la ecuación no es ni mucho menos imposible de superar. Necesita como mínimo 7 goles para super a Cristiano Ronaldo en una estadística absolutamente impensada meses atrás. La visita frente a Athletic Club de Bilbao este miércoles marca el inicio de una seguidilla de partidos donde también aparecen en el Santiago Bernabéu Celta y Manchester City. Tras ello habrá que visitar al Deportivo Alavés el 14 de diciembre y cerrar un año de 2025 que hasta la fecha no tiene títulos para los merengues el próximo 20 de diciembre frente a Sevilla como local. Kylian quiere hacer historia.

Repetimos que todo llega en un contexto de crisis a nivel general para el conjunto merengue. Lo que empezó siendo un proyecto que apostaba por un fútbol moderno lentamente en seguido en una versión 2.0 del último Real Madrid de Carlo Ancelotti. Voces autorizadas en la historia del conjunto blanco como Jorge Valdano sacan al delantero francés de un nivel general que consideran más que por debajo de las expectativas.

Solo CR7 ha marcado más goles en un año calendario que Mbappé con Real Madrid: GETTY

“Lo que se tiene que preguntar el Real Madrid es dónde estaría en estos momentos sin Kylian Mbappé…Mbappé mostró un nivelazo. Cuando el equipo estuvo bien, cuando el equipo anduvo mal, cuando el equipo estuvo por debajo del marcador, cuando el equipo estuvo en empate… Tuvo un actuación magistral”, marcó el argentino en las últimas horas del dos del último empate del Real Madrid frente a Girona. Kylian, a solo 7 goles de mejorar el año más letal de CR7 con la casaca merengue.

Rodrygo, la otra cara de Mbappé en Real Madrid

El brasileño ya tiene la peor racha de la historia para un delantero de Real Madrid. 30 partidos han pasado desde su último gol. Fue ante Atlético de Madrid el 4 de marzo y tras 1339 minutos, Goes sigue en sequía de tantos. Iguala a Mariano Díaz en partidos sí, pero este apenas tuvo 986 minutos en su racha.

La ecuación en cuanto a LaLiga, torneo con más partidos para Real Madrid, se hace más difícil de digerir. Desde el 19 de enero ante Union Deportiva Las Palmas Rodrygo no suma tantos en el torneo local y en la mayor racha sin goles en los 123 años de historia del conjunto blanco. En verano se le buscó salida y habrá que ver que ocurre con su futuro en la mitad del 2026.

Datos claves

