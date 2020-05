Adiós, leyenda: mataron al Trinche Carlovich

El fútbol argentino se encuentra de luto en plena cuarentena por el fallecimiento de uno de sus más grandes mitos.

Tomás Carlovich, el Trinche, fue asesinado a manos de dos delincuentes que le robaron la bicicleta con la que recorría su amado Rosario día y noche.

A los 74 años, falleció el Trinche Carlovich. Leyenda, será recordado como uno de los mejores jugadores en la historia de nuestro país ����



"El Trinche fue mejor que yo", dijo alguna vez Maradona... pic.twitter.com/Mk93ysQUnb — Bolavip Argentina (@BolavipAr) May 8, 2020

Dos días atrás, quien es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro fútbol sufrió un cobarde ataque que lo dejó en coma inducido.

El hombre de 74 años no logró sobrevivir a la operación y partió de este mundo en medio de una pandemia que probablemente no nos permita despedirlo como se lo merece.

Todo el mundo lo conoció a través de los distintos informes periodísticos que llegaban a la ciudad santafesina para oír a vecinos hablar de 'aquel que fue mejor que Maradona y Messi'.

+ El tuit de Newell's por la muerte del Trinche:

El Club Atlético Newell's Old Boys expresa sus más sentidas condolencias y saluda a todos los familiares y seres queridos de la leyenda rosarina Trinche Carlovich. pic.twitter.com/b4ZRstR7g4 — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) May 8, 2020

Una de sus últimas apariciones públicas fue, justamente, acompañado del hoy entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso 'Trinche, fuiste mejor que yo'. Lo único que pude hacer contestar es 'Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida'", contó luego de un encuentro con su ídolo en febrero del 2020.

"Me empezó a hablar al oído y no paraba. Hasta me firmó una camiseta y me puso 'Trinche, fuiste mejor que yo'. Lo único que le pude contestar es 'Diego, ahora puedo partir tranquilo, vos fuiste lo más grande que vi en mi vida'". Trinche Carlovich, febrero de 2020. Y por siempre. pic.twitter.com/uwAMI7gFhu — Roberto Parrottino (@rparrottino) May 8, 2020

Irremediablemente, su leyenda se hará ahora más grande. Ese que bailó a la Selección Argentina de 1974, cautivó a César Luis Menotti y a Pelé por sus gambetas y fue ídolo de toda una provincia sin que exista apenas un registro filmográfico de su calidad pasó ahora a la inmortalidad. Como los grandes. Como los ídolos.

"Me gustaría que me quieran como me quieren ahora", dijo en su última entrevista. Y así será, Trinche querido.

El Trinche Carlovich, solo 10 días atrás, contando cómo quisiera que lo recuerden: "Me gustaría que me quieran como me quieren ahora".

Hoy murió después de un brutal robo por una bicicleta. Hijos de puta. pic.twitter.com/aoyGJhv5EW — Pablo Lafourcade (@PabloLafourcade) May 8, 2020

