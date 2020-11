Peter Arévalo: "Los jugadores de Alianza Lima parecen estar muertos"

Alianza Lima estaba obligado a ganar a Carlos A. Mannucci luego del triunfo de Carlos Stein a Universitario por 2-0. Sin embargo, los íntimos no pudieron mantener los 3 puntos que lo alejaban de la zona de descenso y cayeron 1-0 con tanto de Osnar Noronha.

A diferencia de otros partidos, Alianza Lima tuvo unos diez primeros minutos con una actitud más competitiva, pero todo se vino abajo con el correr de los minutos y con el tanto de Osnar Noronha a falta de 5 minutos para el final del primer tiempo.

Tras el partido, el periodista Peter Arévalo criticó la nula respuesta de los jugadores en su programa 'A Presión': "Lo peor que nos puede pasar en este momento es depender de estos jugadores, porque están bloqueados, porque no levanta. Alianza venía haciendo un partido interesante desde la actitud, pero con el gol de Mannucci, se vino abajo".

"Son jugadores que parecen estar muertos, que parecen no tener vida, no reaccionan. Llegó el gol de rival y se vinieron abajo. No había alguien que saque la pelota y diga: vamos a levantar carajo. Todos con manos a la cintura", agregó.

El último encuentro de Alianza Lima será este sábado 28 de noviembre ante Sport Huancayo. Con un triunfo se salvan del descenso, pero de caer, podría perder la categoría en caso Carlos Stein derrote a UTC de Cajamarca.

