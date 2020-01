Fue un bombazo total. Sergio Massa, en vivo por C5N, con una grave acusación prendió fuego al mundo Boca.

"Una empresa como AySA, que se tendría que dedicar a poner caños de agua para la gente que no tiene agua, dar buen servicio de agua y cloacas, le pagaba 3.200.000 pesos por mes al Club Boca Juniors para invitar periodistas a la cancha de Boca", disparó el presidente de la Cámara de Diputados.

Claro, la denuncia se refiere al lapso en el que Daniel Angelici ocupaba el cargo de máximo dirigente en el Xeneize.

Ameal, quien desde diciembre reemplazó al Tano en esa posición, se mostró muy dolido por esta noticia y avisó que colaborarán con la investigación.

"Hoy aparecen cosas muy tristes, que AySA aportaba dinero. Es una cosa que no se puede entender, e involucrando a periodistas también. Eso no es bueno tampoco. Lo encontraron de acuerdo a los balances y la auditoría que hicieron ellos. Esto no le hace bien a Boca", contó en diálogo con Radio La Red.

Hablando de su gestión, afirmó que la función que le tocó es "ir ordenando el club" y sobre los pasos a futuro, explicó: "Tenemos a la auditoría trabajando y, cuando lleguemos al punto final, le vamos a hacer conocer los resultados a los socios, hinchas y periodistas. Porque en la medida que pase el tiempo, nosotros vamos a ser culpables de todo lo que está pasando. Nosotros queremos trabajar durante cuatro años, no queremos pelear con nadie, sino construir un club mejor".

En cuanto a lo futbolístico, hoy por la noche el equipo de Russo jugará su primer amistoso de pretemporada ante Universitario de Deportes, en San Juan.

