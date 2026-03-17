Emelec ficha a un ex Independiente y seleccionado

Uno de los puestos más señalados en este arranque de temporada en Emelec es el lateral izquierdo. Con Ignacio Guerrico no dando garantías en defensa, los azules ficharon a un nuevo jugador.

Jeampaul Herrera es nuevo refuerzo de Emelec a falta de anuncio oficial, el defensor jugó en Técnico Universitario en el 2025. A sus 22 años también ha tenido pasos por Independiente del Valle, la sub 20 de Botafogo de Brasil y la selección de Ecuador.

Una de las virtudes del defensor es que puede jugar en ambas bandas, como lo hizo ya en el equipo ambateño el año pasado. El futbolista fue ascendido al primer equipo de IDV en el 2022, coronándose campeón de la Copa Sudamericana.

En el 2024 lo compró el gigante brasileño pero sin mucho rodaje regresó al país para jugar con el ‘Rodillo Rojo’. En Técnico Universitario jugó en el segundo semestre 13 partidos y anotó un gol.

Con la llegada de Herrera y la permanencia de Ruíz Gómez, el mercado de fichajes de Emelec se da por cerrado al menos hasta junio. A mitad de año suenan jugadores como Ángel Mena y Enner Valencia.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Francisco Pizzini, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón, Ignacio Guerrico, Luca Klimowicz, Miller Bolaños.

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Jeanpaul Herrera – IDV Copa Libertadores sub 20.

En resumen