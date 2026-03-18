Los posibles convocados de Liga de Quito para la Selección de Ecuador

La Selección de Ecuador cerrará sus amistosos previo al Mundial en marzo a falta de pocas semanas para que se conozcan los convocados. Esta nómina nuevamente podría tener jugadores de LigaPro en la nómina, así sea de sparrings.

En Liga de Quito también hay posibles convocados, Gonzalo Valle repetiría presencia en la nómina final. El único otro jugador con pasado y presente considerable para la Tri es Janner Corozo.

El extremo ha sido considerado por Beccacece desde que era jugador de Barcelona pero finalmente no tenía minutos. Esta temporada lleva dos goles en cuatro partidos.

Pese a que no tienen muchos jugadores de Ecuador considerados, otras selecciones si tomaron en cuenta a miembros de Liga de Quito. Jesús Pretell, Ricardo Adé y Gabriel Villamil fueron llamados por Perú, Haití y Bolivia respectivamente.

En Barcelona será convocado Jandry Gómez mientras que en Emelec estará en la llamada el juvenil Luis Fragozo, sin embargo ambos solo como invitados o sparrings de entrenamientos.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador en marzo?

Así está el calendario de partidos que jugará la Selección de Ecuador en el mes de marzo:

Ecuador vs Marruecos (27 de marzo)

Ecuador vs Países Bajos (31 de marzo)

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Janner Corozo – Selección Ecuador

En resumen