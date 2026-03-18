Incansable: Agustín Delgado tiene nuevo club en Ecuador

Agustín Delgado será el siguiente histórico de la Selección de Ecuador en regresar a la actividad en el fútbol. El goleador de la ‘Tri’ tendrá su debut como entrenador en este 2026.

Agustín Delgado será el primer entrenador del Pacífico FC de la Segunda Categoría de Santa Elena. El equipo que peleará el ascenso este año y que fue creado en el 2025, tiene como cofundador a Iván Hurtado.

La noticia la confirmó el influencer Mark Alvarado, otro de los voceros del equipo recién fundado. Agustín Delgado terminó su carrera profesional en el 2009, luego de eso se dedicó a la política.

Como jugador, es el segundo máximo goleador de la Selección de Ecuador así como haber sido campeón local con Barcelona y Liga de Quito, mientras que en el exterior militó en Necaxa y Pumas de la UNAM ganando torneos internacionales.

No hay detalles aún de quiénes serán los primeros refuerzos pero el club buscará invertir en jóvenes y también en sumar elementos de experiencia como han hecho otros equipos.

Otros jugadores de experiencia que jugarán en Segunda Categoría 2026

Holger Matamoros se suma así a Michael Arroyo, Ely Esterilla, Jonatan Álvez entre otros que pasaron por el Ascenso tras ser campeones ecuatorianos.

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Agustín Delgado – Selección Ecuador.

En resumen