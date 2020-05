Boca lo fue a buscar como sponsor y él dijo que no: “Amo a Racing”

"Es un honor que la dirigencia de uno de los clubes mas grandes del mundo como Boca haya pensado en Aeroset como un nuevo aliado estratégico. Lo dicho, mientras seamos sponsor de Racing no analizaremos ninguna otra posibilidad dentro del futbol argentino". Este fue el tuit que publicó Mariano Longo, cabeza de Aeroset, en su cuenta oficial de Twitter.

Es un honor que la dirigencia de uno de los clubes mas grandes del mundo como @BocaJrsOficial, haya pensado en #Aeroset como un nuevo aliado estratégico. Lo dicho, mientras seamos sponsor de @RacingClub, no analizaremos ninguna otra posibilidad dentro del futbol argentino. — Mariano Longo (@mlongook) May 7, 2020

En diálogo con Bolavip, el empresario dejó en claro su agradecimiento con el Xeneize por el interés: "Es un honor que un club como Boca, seguramente uno de los que más tracciona a nivel mundial, se haya fijado en Aeroset. Lo más importante es el agradecimiento con Boca".

Pero ¿por qué rechazó a un club como el de la Ribera? Sí, muy claro, por su amor a Racing: "Boca a mi no me ofreció nada específico, no se mencionó. Cuando me preguntaron si nos queríamos juntar, les dije que soy hincha de Racing a muerte, que estoy sponsoreando a mi club y que no puedo hacer nada. Si el día de mañana dejo de ser sponsor de Racing, estoy abierto como empresario, pero por el momento estando en el club que amo no voy a ir a ningún otro".

Aeroset es una empresa que vende piezas para reparación de aviones y se encuentra sponsoreando a La Academia. Su nombre se puede leer con claridad en la piel albiceleste.

"Soy hincha de Racing y estoy en el pecho del club que amo", cerró Longo sobre esta negativa al Xeneize.

