Así está el historial de Boca y River en el Superclásico del fútbol argentino

Este sábado 14 de marzo se estará llevando a cabo el desarrollo de un nuevo Superclásico del fútbol argentino por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Desde el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera, Boca va a recibir a River en lo que será el enfrentamiento número 253, contando todas las competiciones oficiales entre el amateurismo y el profesionalismo.

Foto: Página oficial de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

Desmenuzando esos números, primero habrá que enfocarse en lo que respecta al apartado denominado "Copas Nacionales", ya que el presente certamen contabiliza de esa manera. 9 son los choques que protagonizaron, donde el "Millonario" ganó cuatro veces, uno para el "Xeneize" y son cuatro los empates logrados. Casualmente aquí se encuentra la única vez que se midieron en la historia un 14 de marzo, cuando los de Marcelo Gallardo lograron la Supercopa Argentina 2018 al triunfar por 2-0 con goles de Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco en Mendoza.

El capítulo Primera División, o ámbito liguero, no puede ser ocultado. Aquí predomina el color azul y oro, ya que 77 de los 211 juegos afrontados terminaron a favor suyo contra 69 de "La Banda" además de los 65 empates restantes. Desde el 1° de septiembre de 2019, en aquel 0-0 en El Monumental, que no se miden entre sí con lo cual es la primera vez que por un torneo largo o corto de la era profesional no hay un Superclásico en un año calendario. En el amateurismo sí hubo varios momentos en los que ocurrió, pero en esa época había una división mutua, junto a otros clubes, que desembocaron en la creación de dos asociaciones paralelas del fútbol argentino.

Si bien no contabiliza como una Copa Internacional, nunca está de más decir que en este tipo de competiciones chocaron en 32 veces con 11 triunfos del club de la Rivera, mismo número de empates y 10 de su archirrival. El más reciente choque es la recordada vuelta de la Copa Sudamericana 2019, más precisamente el 22 de octubre de dicho año, donde los por entonces dirigidos por Gustavo Alfaro ganaron 1-0 con gol de Jan Hurtado pero no les alcanzó para contrarrestar el 2-0 padecido en El Monumental. 4 a 3 son los mano a mano logrados por el cuadro de Núñez.

Entonces, pasando en límpio todo, de los 252 choques de manera oficial, Boca (329 goles a favor) se quedó con 89 contra 83 de parte de River (310 mas los 80 empates. Como jugarán en La Bombonera, 109 partidos llevaron a cabo allí donde el dueño de casa logró ganar 51 veces, el visitante en 23 y hubieron 34 igualdades. En esta misma cancha se jugó el más reciente de los duelos. Fue el 2 de enero de 2021, en la igualdad por 2 goles, cuando Ramón Ábila, Sebastián Villa, Federico Girotti y Rafael Santos Borré marcaron ese día.

