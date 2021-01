Tevez: "Estamos en un momento justo en el que podemos hacer historia"

Carlos Tevez es la bandera del Boca de Miguel Ángel Russo y lo demostró una vez más en el duelo de ayer ante River.

El 'Apache', que no fue de titular para cuidar su físico pensando en el duelo ante Santos por las semifinales de la Copa Libertadores que el Xeneize jugará en unos días, entró desde el banco e hizo la diferencia.

Cuando las cosas se habían complicado, habilitó a Sebastián Villa con un pase cinco estrellas y todo terminó en el 2-2 definitivo.

Luego de dicho duelo, habló con la prensa y dejó un mensaje ilusionante para todos los hinchas: "Hablamos partido tras partido. Cuando estamos concentrados y en un nivel físico que sabemos que metemos y somos solidarios es dificil ganarle a Boca. No se puede bajar esa mentalidad. Estamos en un momento justo en el que podemos hacer historia".

Luego, analizando lo sucedido dentro del campo de juego, dijo: "Cuando hacés una presión tan alta es normal que empieces a bajar la intensidad en el segundo tiempo. Sabíamos que entrando frescos con Franco (Soldano) somos difíciles y podíamos hacer la diferencia. Sentía que entraba y lo ganábamos".

Además, se refirió a su relación con el DT y por qué no fue de titular: "A Russo le pedí jugar. Tengo la posibilidad de poder hablar, de decirle lo que siento. No siendo cabeza dura y sabiendo que tácticamente como lo habíamos planteado estaba bien. Bianchi, cuando tenía 20 años, me dejó en la semi en el banco con River por el mismo motivo. Me dijo 'entrás los últimos 30 minutos y hacé la diferencia'. Pasó la expulsión nada más. Sentía que entraba y el partido lo ganábamos".

En un mes cumple 37 años. Podría estar de vacaciones con su familia. Lo ganó todo, no tiene que demostrarle nada a nadie. Pero ahí está: poniendo la cara por el equipo de su vida. Yendo al frente, salvando a su equipo. Demostrando que está más vigente que nunca.



Para cerrar, expresó: "Ninguno salió ganando. Sigue todo igual. Los dos estamos con la cabeza en semifinales. Un empate que Boca mereció ganar y River también mereció ganar. Estuvo bien. En una posible final somos los dos favoritos, los dos tenemos que trabajar para sacar una diferencia".

