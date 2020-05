Conejo con magia: Rebosio contó cómo fue cuando le hizo un caño a Zidane

Rebosio vs Zidane. "Nos enfrentamos en Zaragoza. Yo era lateral derecho. Me sumo al ataque y le hago una huacha y me miró. A la segunda le quise hacer lo mismo y no pude, me miró y me dijo: 'Otro caño no, otro caño no'. Y me abrió los ojazos. No maestro le dije". Vía Uci Deportes pic.twitter.com/PvxDtxNKUC