De ahí salió el "cuando quieras" de Messi: Cavani dio detalles de su pelea con La Pulga

En un encuentro más que entretenido disputado a mediados de noviembre del 2019, Argentina y Uruguay igualaron 2 a 2. Pese a ello, todas las cámaras se quedaron centradas en lo que fue la tensa pelea protagonizada por parte de Edinson Cavani y Lionel Messi.

Luego de unos cuantos minutos en los que ambos futbolsitas cruzaron palabras, La Pulga deslizó varias veces la frase "Cuando quieras". Al poco tiempo, distintos portales empezaron a especular que los jugadores se habían invitado a pelear.

El tiempo pasó, y el atacante charrúa exteriorizó en las últimas horas algunos detalles de lo sucedido en Tel Aviv. "A veces las palabras duelen", manifestó el refuerzo del Manchester United, en una entrevista llevada a cabo con ESPN.

Manifestando que la bronca y el fastidio quedaron allí y no pasaron a mayores, el goleador uruguayo continuó: "Entonces a veces me molestan y me duelen esas cosas y cuando me enojo dentro de la cancha es por eso. Fue un cruce de palabras. El fútbol sigue, la vida sigue y se termina ahí".

Explicando que él también fue uno de los culpables del episodio y manifestando que le transmitió algunas palabras fuertes al hombre del Barcelona, el ex PSG cerró: "Cosas que quedan en el campo. Nos dijimos, eh. Yo también tengo mi equivocación y nos dijimos los dos. No es que solo Messi me gritó cosas y yo fui un santo en la cancha. Yo me enojé y también le habré dicho cosas, tuve mi momento, me enojé. Pero termina ahí".

