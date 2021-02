"En 2 años hicimos lo que no se hizo en 20": los elogios de Agustín Lozano

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano destaco la labor que se viene realizando en su administración. Para el mandamás de la FPF, se realizó un trabajo en tiempo récord que antes no se había logrado.

"Lo que yo siento es que he realizado en dos años el trabajo que no se hizo en 20 años en la FPF, lo digo con mucha humildad y mucha propiedad. En 2 años hemos realizado lo que en casi 20 Federación no hizo y estoy seguro que este trabajo va a tener sus frutos en poco tiempo", dijo en entrevistra a 'El Córner de la Horler'.

Sobre el reclamo de Alianza Lima al TAS, señaló: "Yo trabajo siempre manteniendo la independencia de las comisiones, respeto las autonomías de las comisiones, ni conozco a los miembros de las comisiones, nunca he participado en nada. Alianza decidió con todo su derecho".

Con fecha de inicio de la Liga 1, Agustín espera que el torneo peruano se realice con éxito como en la temporada 2020, que pese a la pandemia, se logró realizar sin inconvenientes.

"Está previsto para el 12 de marzo en Lima la Primera Fase de la Liga1, no vamos a hablar más allá porque no sabemos cómo irá a comportarse la Covid-19. La Liga2 está prevista para el primero de mayo".

