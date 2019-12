Gigantes: Jean Ferrari confirmó dos amistosos de la U en Argentina

Equipos de Sudamérica que no descendieron:



����Boca

����Flamengo, Santos y San Pablo

����Peñarol y Nacional

����Olimpia, Cerro y Guaraní

����Colo Colo

����Barcelona

����Universitario y Sporting

����Tachira y Caracas

����Nacional, Medellin, Junior, Millonarios, etc



