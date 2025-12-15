Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

A horas de la final de la Copa Colombia, Nacional ganó el ‘premio’ que ni Real Madrid tiene

En la previa del partido decisivo en la Copa Colombia, Nacional obtuvo un 'premio' inédito que ni el Real Madrid puede presumir.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
El escudo de Real Madrid y Edwin Cardona.
© Archivo particular y Getty ImagesEl escudo de Real Madrid y Edwin Cardona.

No fue una casualidad, fue una causalidad que le dio la vuelta al mundo entero. En la historia del fútbol hay un hecho sin precedentes que tuvo a Atlético Nacional como uno de los protagonistas, y cuando parecía que nada más podría sorprender al respecto, apareció un ‘premio’ para el equipo colombiano que ni Real Madrid tiene.

La final de la Copa Sudamericana 2016 se iba a disputar el 30 de noviembre entre Nacional y Chapecoense. Sin embargo, un trágico accidente cambio el destino de este partido que no se terminó jugando, pero que sí proclamó un campeón.

Jugadores, cuerpo técnico, directivos y hasta periodistas que cubrían el día a día de Chapecoense iban en el vuelo 2933 de la aerolínea ‘LaMia’ que se estrelló en el Cerro Gordo, cerca de Medellín. 71 de las 77 personan que iban a bordo fallecieron y de los seis sobrevivientes, tres eran jugadores: Alan Ruschel, Jackson Follmann y Hélio Neto.

Ante esta tragedia, Atlético Nacional le dio una lección al mundo entero, y le envió una carta a la Conmebol con un pedido fuerte y claro: el título de campeón de la Copa Sudamericana 2016 para Chapecoense. El 5 de diciembre de 2016, la Conmebol dio el sí y confirmó que Chapecoense era campeón para darle el preámbulo perfecto al ‘premio’ que iba a recibir el equipo ‘Verdolaga’ casi diez años después.

Atlético Nacional ganó el ‘premio’ que ni Real Madrid tiene en el fútbol

Edwin Cardona y el escudo de Real Madrid. (Foto: Getty Images y archivo particular)

Edwin Cardona y el escudo de Real Madrid. (Foto: Getty Images y archivo particular)

Nada mejor en la vida que recibir como premio un reconocimiento por las cosas buenas que haces. ¡Y eso le pasó a Atlético Nacional! “En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud. Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso”, publicó la cuenta oficial en X de Chapecoennse para anunciar que usará una camiseta con los colores y el diseño de la indumentaria de Nacional.

Publicidad
Los exagerados precios que tendrá el amistoso entre Atlético Nacional y el Inter Miami

ver también

Los exagerados precios que tendrá el amistoso entre Atlético Nacional y el Inter Miami

Tweet placeholder

Así es la nueva camiseta de Atlético Nacional para el 2026

Justo antes de que Chapecoense hiciera el anuncio sobre el homenaje a Atlético Nacional a horas de que se dispute la final de vuelta de la Copa Colombia 2026 contra Deportivo Independiente Medellín, Nike y el equipo ‘Verdolaga’ publicaron que así es la nueva camiseta del equipo para 2026:

Nueva camiseta de Nacional 2026. (Foto: X / @juandl84)

Nueva camiseta de Nacional 2026. (Foto: X / @juandl84)

Publicidad

Encuesta

¿En qué año era la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Chapecoense?

Ya votaron 0 personas

Datos clave

  • Atlético Nacional solicitó el título de la Copa Sudamericana 2016 para el equipo Chapecoense.
  • El vuelo 2933 de LaMia se estrelló en el Cerro Gordo, causando 71 muertes.
  • Chapecoense usará una camiseta OF.1 con los colores de Atlético Nacional en el Brasileirao 2026.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Ni Inter ni FC Barcelona: El sorpresivo equipo que va por el fichaje de Daniel Muñoz
Fútbol de Colombia

Ni Inter ni FC Barcelona: El sorpresivo equipo que va por el fichaje de Daniel Muñoz

En medio de la terrible crisis: Otro jugador se va de Emelec
Fútbol de Ecuador

En medio de la terrible crisis: Otro jugador se va de Emelec

¡Última hora! Este será el formato de campeonato para la LigaPro 2026
Fútbol de Ecuador

¡Última hora! Este será el formato de campeonato para la LigaPro 2026

La confesión de Roldán que sorprendió a todos: “Me tocó recoger basura”
Fútbol de Colombia

La confesión de Roldán que sorprendió a todos: “Me tocó recoger basura”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo