A horas de la final de la Copa Colombia, Nacional ganó el ‘premio’ que ni Real Madrid tiene

No fue una casualidad, fue una causalidad que le dio la vuelta al mundo entero. En la historia del fútbol hay un hecho sin precedentes que tuvo a Atlético Nacional como uno de los protagonistas, y cuando parecía que nada más podría sorprender al respecto, apareció un ‘premio’ para el equipo colombiano que ni Real Madrid tiene.

La final de la Copa Sudamericana 2016 se iba a disputar el 30 de noviembre entre Nacional y Chapecoense. Sin embargo, un trágico accidente cambio el destino de este partido que no se terminó jugando, pero que sí proclamó un campeón.

Jugadores, cuerpo técnico, directivos y hasta periodistas que cubrían el día a día de Chapecoense iban en el vuelo 2933 de la aerolínea ‘LaMia’ que se estrelló en el Cerro Gordo, cerca de Medellín. 71 de las 77 personan que iban a bordo fallecieron y de los seis sobrevivientes, tres eran jugadores: Alan Ruschel, Jackson Follmann y Hélio Neto.

Ante esta tragedia, Atlético Nacional le dio una lección al mundo entero, y le envió una carta a la Conmebol con un pedido fuerte y claro: el título de campeón de la Copa Sudamericana 2016 para Chapecoense. El 5 de diciembre de 2016, la Conmebol dio el sí y confirmó que Chapecoense era campeón para darle el preámbulo perfecto al ‘premio’ que iba a recibir el equipo ‘Verdolaga’ casi diez años después.

Atlético Nacional ganó el ‘premio’ que ni Real Madrid tiene en el fútbol

Edwin Cardona y el escudo de Real Madrid. (Foto: Getty Images y archivo particular)

Nada mejor en la vida que recibir como premio un reconocimiento por las cosas buenas que haces. ¡Y eso le pasó a Atlético Nacional! “En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud. Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso”, publicó la cuenta oficial en X de Chapecoennse para anunciar que usará una camiseta con los colores y el diseño de la indumentaria de Nacional.

Así es la nueva camiseta de Atlético Nacional para el 2026

Justo antes de que Chapecoense hiciera el anuncio sobre el homenaje a Atlético Nacional a horas de que se dispute la final de vuelta de la Copa Colombia 2026 contra Deportivo Independiente Medellín, Nike y el equipo ‘Verdolaga’ publicaron que así es la nueva camiseta del equipo para 2026:

Nueva camiseta de Nacional 2026. (Foto: X / @juandl84)

