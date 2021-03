Gonzalo Núñez sobre Forsyth: "No le gustaba jugar en provincia, pero ahora sí va"

Con algo de misterio, pero al final revelando el nombre, el conductor de Exitosa Deportes, Gonzalo Núñez criticó al exarquero de Alianza Lima y actual candidato a la presidencia del Perú, George Forsyth.

"Había un arquero en Alianza Lima que no le gustaba ir a jugar a provincia, escogía los partidos. Me duele acá, decía. Ahora que está en campaña va a Ayacucho a todos lados, pero cuando estaba en Alianza Lima escogía los partido".

"Por eso le dijeron: George Forsyth, no vas más en Alianza Lima. 'Si no sigo en Alianza, me retiro del fútbol'", agregó el conductor radial, quien pese a que conduce el programa Exitosa Deportes, en algunas raras ocasiones opina sobre política.

George Forsyth fue jugador y campeón con Alianza Lima y tras su retiro del fútbol fue regidor y alcalde del distrito La Victoria. Dejaría el cargo de alcalde para postular a la presidencia.

