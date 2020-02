El fútbol va más allá de un resultado deportivo, del amor por una camiseta o de la pasión hacia un equipo y esto se demostró una vez más con la historia que contó el periodista César Augusto Londoño en el programa ‘El Pulso del Fútbol’.



“Sol En Los Andes es una fundación donde van niños sin recursos que tienen cáncer, es la fundación de las tapas plásticas que uno recoge. En algún momento me invitó Natasha Klauss y le celebrarnos a un niño que voy a llamar ‘Roberto’, no se llamaba Roberto, pero voy a utilizar ese nombre. A él le celebramos el cumpleaños, era hincha loco de Millonarios”, contó el comunicador.

Cesar Augusto continuó diciendo que “le compramos una torta con el escudo de Millonarios y ese día llevamos a Nicolás Vikonis a la fundación Sol En Los Andes, compartió con los niños y se tomaron fotos”.

Esta hermosa historia del fútbol cuenta como es posible cumplirle a un niño su mayor sueño. “A los 15 días, al niño lo llevamos al estadio y Millonarios, cuando el técnico era Miguel Ángel Russo, lo recibió en su camerino, los jugadores le cantaron el happy birthday y lo sacaron al centro de la cancha”, sostuvo Londoño.

Cuando los equipos salieron a disputar el partido, “Roberto salió feliz con el uniforme de Millonarios, salió de la mano de Vikonis. Luego él me lo lleva a la parte lateral y cuando el niño llega y me ve, me abraza y me dice: ya me puedo morir tranquilo. A los ocho días, Roberto murió”.

Alguna veces no alcanzamos a imaginar lo que significa Millonarios para otras personas pic.twitter.com/Qe7w40Y026 — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) February 12, 2020

El relato de César Augusto rápidamente se volvió viral en las redes sociales y tuvo miles de likes y de retweets. “Son cosas que son muy dolorosas, muy tristes porque a veces sin necesidad que un equipo le cobre a un niño, simplemente lo puede hacer feliz sacándolo al terreno de juego”, concluyó Londoño.

