Iarley: "Me quisieron River y Boca, pero quería jugar en La Bombonera"

Poco más de un año jugó Iarley en Boca. El mediocampista brasileño llegó procedente del Paysandú de Brasil y con 29 años. Había pasado por nueve equipos y apenas había logrado un título: el Campeonato Cearense con Ceará en 2002, donde había sido unas de las figuras del equipo. Allí le puso el ojo el Xeneize y llegó de la mano de Carlos Bianchi, quien lo llevó a tener su máxima versión en su carrera profesional.

En las últimas horas, el exfutbolista que hoy tiene 46 años dio una entrevista con el periodista César Luis Merlo y reveló detalles de su llegada a Boca, donde alcanzó ganar dos títulos: una Intercontinental contra el Milan y el Torneo Apertura. Ambos en el año 2003. La temporada más inolvidable para el surgido en Quixeramobim. Hoy, después de más de diez años, sigue siendo recordado por todos los hinchas xeneizes.

"Ahí en Paysandú venía un empresario de jugadores que era argentino, que tenía jugadores de Paysandú. Enseguida vino a hablar conmigo de la posibilidad de negociar para Boca, River...", empezó detallando Iarley. "Él era hincha de Boca. Yo le digo: 'Vamos a La Bombonera'. A mí me impresionó mucho La Bombonera, la gente, las canciones, la presión que hay ahí", contó en relación a su llegada al equipo argentino.

Pedro Iarley blanqueó que además de #Boca lo quiso #River.

Por otra parte, contó el día que Carlos Bianchi le dijo que iba a usar la mítica 10 azul y oro en la espalda: "Cuando Bianchi me dijo que me iba a dar La 10 de Boca le dije que sería un honor. Le pregunté por qué no se la daba a Tevez y él argumentó que era joven y que yo tenía la experiencia para llevar ese número", aseguró el brasileño, que jugó aquella final del mundo contra Milan.

Le hizo un gol a River en el Monumental, se ganó el corazón de todos los hinchas de Boca y fue parte de plantel que ganó en cuestión de días la Copa Intercontinental ante el Milan de Carlo Ancelotti y después llegó a la Argentina para alzarse con el Torneo Apertura 2003. Paso fugaz por el club, pero que dejó un gran cariño en todos los seguidores del Xeneize. Hoy, casi 16 años después, todavía se lo recuerda.

