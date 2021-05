Huracán vs. Independiente: ¿cuándo, a qué hora y en qué canal ver EN DIRECTO el duelo por Copa de la Liga Profesional?

El domingo 9 de mayo estarán desarrollándose muchos partidos nuevamente en lo que va a ser la última jornada de la etapa regular en la Copa de la Liga Profesional. En esta oportunidad, Independiente se juega su futuro en el certamen cuando visite a Huracán por la Zona B del campeonato.

En lo que tiene que ver con la realidad local, el "Globo" sabe que cualquier resultado no modifica el hecho de que no podrán seguir con vida en el certamen, pero servirá para que Frank Kudelka defina un diagnóstico final para luego reforzar puestos en el mercado de pases que viene. Mientras que el "Rojo" sabe que antes de volver a concentrarse en la Sudamericana está la parte doméstica, donde hasta el momento se encuentra quinto, sabiendo que de ganar y Unión no, se meterá en la siguiente instancia. La otra ventana que poseen los liderados por Julio César Falcioni es triunfar y que Talleres pierda su encuentro, lo que les permitirá superarlo por diferencia de gol ya que son tres unidades lo que los separan.

Huracán vs. Independiente: ¿cuándo y a qué hora juegan por Copa de la Liga Profesional?

Huracán e Independiente se enfrentarán el domingo 9 de mayo. El duelo entre ambas escuadras está pactado a las 14:30 horas (hora de Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Horarios por país

Argentina: 17:15 horas

Brasil: 17:15 horas

Chile: 16:15 horas

Colombia: 15:15 horas

Ecuador: 15:15 horas

México: 15:15 horas

Perú: 15:15 horas

Estados Unidos: 13:15 horas PT / 16:15 horas ET

El encuentro será transmitido EN DIRECTO para Argentina por FOX Sports Premium y en Fanatiz para los demás países. Todos los detalles del partido lo tendrás en la página web de Bolavip.

