Jorge Luis Pinto arremetió contra el proceso de Arturo Reyes en la Selección Colombia

El ex entrenador de Cúcuta Deportivo, Millonarios y Selección Colombia, entre otros equipos y selecciones, habló con el programa ESPN Radio Colombia y demostró su gran descontento con el procesa que lleva el entrenador interino Arturo Reyes.

Inicialmente, el entrenador santandereano y que anteriormente sonó como posible estratega de la Selección Colombia, criticó fuertemente el proceso de Arturo Reyes, antes de que Llegara Carlos Queiroz y durante su mandato en la Selección Mayor.

"No sé si el trabajo fue bueno o malo, pero los resultados lo dicen todo ¿De la Sub-20 y Sub-23 a cuantos jugadores entregó a la mayores? Se están confundiendo las formas de trabajo y con esto no estoy diciendo que el señor Reyes sea un mal entrenador" dijo Pinto.

¡LA CRÍTICA DE JORGE LUIS PINTO AL TRABAJO DE ARTURO REYES!#ESPNRadioColombia El estratega cuestionó algunas formas de trabajo que se realizaron en la Selección Colombia meses antes y durante el proceso de Carlos Queiroz. ¿Estás de acuerdo? pic.twitter.com/nkzrOpa7uJ — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 9, 2021

Además agregó "Él no tenía por qué estar pegado a una Selección (mayores) donde es muy poco lo que se hace en lugar de estar en una Sub-20 donde si es mucho lo que se hace. Yo ya ese proceso lo he vivido y me encanta que la Sub-20 trabaje en una cancha junto a la de mayores".

Jorge Luis Pinto se suma a la extensa lista de críticos de las decisiones y procesos del entrenador interino de la Selección Colombia, Arturo Reyes. Pues el manejo a las categorías base de la selección nacional no ha sido el mejor.

