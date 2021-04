Qué canal transmite Lanús vs. Vélez por la Copa de la Liga Profesional

Será un domingo 25 de abril muy cargado de partidos por la Copa de la Liga Profesional, por lo que desde bien temprano que habrá actividad. En este caso, Lanús recibirá a Vélez desde el Estadio Néstor Díaz Pérez, mejor conocido como La Fortaleza. El cotejo por la Zona B será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por TNT Sports en Argentina y Fanatiz hacia el exterior desde las 11:00 hora local.

Del lado "Granate", los del sur del gran Buenos Aires tuvieron un debut triunfal entresemana por la Copa Sudamericana al imponerse ante Aragua por 1-0 como visitante. Mientras que por el torneo local llevan dos caídas en fila contra Newell's (3-1) y Sarmiento (1-0). Eso significa que los liderados por Luis Zubeldía marchan quintos con 16 unidades, misma cantidad que los tres por encima suyo como Boca, Independiente y Talleres, sabiendo que está a seis de su rival de turno.

Mientras que la visita sabe que de ganar se mete en los cuartos de final del certamen independientemente de lo que le ocurra en las próximas dos fechas. Por eso el "Fortín" se tiene que reponer rápidamente de la caída por 3-2 sufrida ante Flamengo por Copa Libertadores como local, y volver a ser aquel que superó a Huracán el viernes pasado por 2-0. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino tienen 22 puntos con 9 a disputarse sabiendo que les saca seis a su rival de turno y ocho a Unión como los que poseen chance de bajarlo de forma matemática.

Sabiendo que en Sudamericana de este año se vieron las caras y el Grana se llevó la serie de semifinales, los dos no juegan entre sí por el torneo local hace casi dos años, precisamente el 18 de agosto de 2019, cuando Lanús se impuso como local por 3-1 con goles de Lautaro Gianetti, en contra, José Sand, de penal, y Nicolás Orsini, mas la igualdad provisoria de Lautaro Acosta en contra. Vélez no gana oficialmente desde el 6 de abril de dicho año, cuando en Liniers goleó 4-0 producto del Hat-Trick de Agustín Bouzat mas el restante de Rodrigo Salinas. Aunque no triunfa en La Fortaleza hace bastante. El 18 de octubre de 2015 fue cuando se impusieron la mínima con el tanto de Yamil Asad.

+El último duelo entre Lanús y Vélez por torneos locales:

