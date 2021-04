"Los que celebraron que Nacional jugará con juveniles, no pueden reclamar ahora"

El pasado domingo se dio una situación insólita en el fútbol profesional colombiano ya que debido a un brote de Covid-19 en Águilas Doradas y varios jugadores lesionados, el equipo solo pudo completar 7 jugadores para presentarse en el duelo de la fecha 18 de la Liga colombiana contra el Boyacá Chicó.

El esfuerzo sobrehumano del equipo alcanzó hasta el minuto 76, con el partido 0-3, y la lesión de un jugador de Águilas, lo cual obligó a terminar el partido por 'sustracción de materia'. Mientras, en las redes sociales todo ardía debido a la situación ya que muchas fueron las críticas que recibió la Dimayor, ente que rige el fútbol colombiano, permitió la celebración del partido.

Quienes estaban en contra de la realización del partido alegaron que se podía aplazar y que alteraba la competencia, sobre todo porque el partido era clave en la lucha por no descender. Sin embargo, el reglamento aprobado por la misma Dimayor señala que si hay 7 jugadores disponibles se debe presentar a jugar el equipo, sea la circunstancia que sea.

En este sentido, Carlos Antonio Vélez, en su editorial Palabras Mayores, de Antena 2, explicó que la decisión de Dimayor fue perfecta y que en otras ocasiones se ha dado esta misma situación y se han mantenido los juegos. El periodista recordó la ocasión en que Atlético Nacional debió jugar una semifinal de Liga porque su plantilla tenía que viajar a Japón al Mundial de Clubes.

"¿Se rasgaron las vestiduras, metieron todas las babosadas por internet que dijeron ayer?, ¿que qué pesar, que no es juego limpio, que es un atentado contra no sé quien. No, se cumple con el reglamento, ¡punto! Eso está estipulado, le tocó a un montón de equipos hacer de tripas corazón y poner todo tipo de jugadores frente a las eventualidades del Covid. ¿Tiene corona Águilas Doradas para decidir aplazar un partido? La Dimayor lo único que hizo fue cumplir con el reglamento. Felicitaciones", dijo Vélez.

Lee También