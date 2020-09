No vuelve a la Bombonera: Ramón Díaz dejó de ser el entrenador de Libertad

"Ahora, cuando voy para Paraguay, me voy a juntar con los dirigentes porque tengo que hablar algunas cosas con ellos". Bien en claro dejó Ramón Díaz en la conferencia de prensa que dio ayer tras perder con Caracas que su continuidad en Libertad estaba pendiendo de un hilo.

Su equipo volvió a competir por la Copa Libertadores perdiendo de local ante Boca y la derrota en Venezuela comprometió de gran manera la clasificación de su equipo a la próxima fase. Además, el rendimiento en el torneo local no fue el esperado tras el parate por el coronavirus y todas las miradas apuntaron al DT.

Pasa que allá por marzo, el conjunto del 'Pelado' iba puntero del Apertura y lo mismo sucedía en el Grupo H de la competencia continental. Pero una vez que se retomó la actividad, los resultados no llegaron y Cerro Porteño le arrebató el primer lugar estando ahora a seis puntos con la misma cantidad por disputarse.

Analizando más en detalle lo que sucede en la Libertadores, el 'Xeneize' está en la cima con los mismos puntos que Caracas, pero con un duelo menos. De ganar, se aleja en la lucha por meterse en octavos de final, dejando el segundo puesto vacante para el resto de los rivales.

Como consecuencia de todo este contexto no favorable, Ramón decidió dar un paso al costado junto a su hijo Emiliano, desvinculándose de común acuerdo con la cúpula. ¿En lo que todos pensamos? No lo veremos al ex River pisar la Bombonera una vez más, lugar donde supo hacer bastante historia.

"ME VOY A JUNTAR CON LOS DIRIGENTES"

Ramón Díaz adelantó lo que hará al regresar a Asunción, luego de la derrota de Libertad ante Caracas en Venezuela por la CONMEBOL Libertadores. "Hay que planificar y corregir cosas a futuro", explicó el entrenador. pic.twitter.com/GBDtDycohZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 24, 2020

En su lugar aparecerá en el banco de suplentes Juan Samudio, quien conduce la Reserva. El duelo ante los de Miguel Ángel Russo es el próximo miércoles por la noche, obviamente, sin público por la pandemia mundial que estamos afrontando.

