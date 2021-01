Agenda de hoy, jueves 7 de enero: Sudamericana, Copa Argentina, amistosos y Copa del Rey

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este jueves 7 de enero tendremos una jornada de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Copa Sudamericana, Copa Argentina, Copa del Rey y amistosos internacionales.

Copa Sudamericana

Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia | Semifinales - Ida

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Copa Argentina

Estudiantes RC vs. Chaco For Ever | Primera ronda

18:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

17:00 VEN, BOL

16:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

15:00 CDMX

Amistosos internacionales

Rwanda vs. Congo | Amistoso

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Uganda vs. Niger | Amistoso

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Camerún vs. Zambia | Amistoso

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Copa del Rey | España

Amorebieta vs. Sporting Gijón | Segunda ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Girona vs. Lugo | Segunda ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Santa Eulalia vs. Sabadell | Segunda ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Pontevedra vs. Cádiz | Segunda ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Yeclano Deportivo vs. Valencia | Segunda ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Alcoyano vs. Huesca | Segunda ronda

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Las Rozas vs. Eibar | Segunda ronda

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

